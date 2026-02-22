रिश्तेदारों के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, जेई की दरिंदगी याद कर कोर्ट में सहम जाते थे मासूम

बुंदेलखंड में 34 बच्चों के यौन शोषण और वीडियो विदेश भेजने के दोषी निलंबित जेई रामभवन व पत्नी दुर्गावती को कोर्ट ने मृत्युदंड दिया। कोर्ट में बयान के दौरान बच्चे सहम जाते थे। दोनों को बांदा मंडल कारागार भेजा गया, जहां उन्हें अलग-अलग बैरकों में रखा गया है।

जेई रामभवन का घिनौना कृत्य बच्चे अब भी भूल नहीं पाए है। कोर्ट में बयान के दौरान कुछ बच्चे उसका कृत्य याद आने पर सहम जाते थे। पांच साल पहले भी जब सीबीआई ने जेई रामभवन से बच्चों से सामना कराया था तो उसे देख इतना डर गए कि कुछ बोलने को तैयार ही नहीं हुए। हालांकि बाल संरक्षण समिति के सदस्यों ने जब बच्चों को साहस दिलाया और इंटरनेट में अपलोड की गई वीडियो की क्लिप दिखाईं तो बच्चों ने जेई रामभवन के घिनौने कृत्य की पूरी कहानी बयां कर दी थी। शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि कोर्ट में पीड़ित बच्चों के बयान बमुश्किल से दर्ज किए गए थे। बच्चे जेई के घिनौने कृत्य याद आने पर सहम जाते थे।

सिंचाई निर्माण खंड में कार्यरत रहे जेई रामभवन के इस घिनौने कृत्य को लोग आसानी से स्वीकार भी नहीं कर पा रहे। जेई रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती एसडीएम कालोनी में रहने के दौरान लोगों से खास मतलब नहीं रखते थे। सीबीआई की टीम जब गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर जेई रामभवन को लेकर आई और सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रखकर पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश की तो उसके घिनौने कृत्य की परत-दर-परत खुलनी शुरू हो गईं।

बांदा जेल में कटेंगे दिन बुंदेलखंड के 34 बच्चों के साथ यौन शोषण कर वीडियो बनाकर विदेश तक बेचने वाले निलंबित जेई राम भवन व उसकी पत्नी दुर्गावती सलाखों में पहुंच गए हैं। शुक्रवार को दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें मंडल कारागार बांदा भेज दिया गया था। जेल में रामभवन अब कैदी नंबर 40/2026 से जाना जाएगा। उसे बैरक नंबर तीन में रखा गया है। वहीं दुर्गावती अब कैदी नंबर 41/2026 है।

रिश्तेदारों और मजदूरों के बच्चों को भी नहीं छोड़ा बांदा। इंसान से हैवान बना जेई रामभवन ने दूर के रिश्तेदारों से लेकर विभागीय साइटों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा था। ज्यादातर बच्चों को उसने अपने किराए के कमरे में ही बुलाकर यौन शोषण का शिकार बनाया। घर में दूध पहुंचाने वाले बच्चे के साथ भी उसने घिनौना कृत्य किया। जेई मजदूरों के बच्चों को पहले बहाने से घर बुलाता था।

रामभवन के बड़े भाई बोले- फंसाया गया, बेकसूर है दोषी रामभवन के भाई राजाभइया का कहना है कि वह तीन भाई हैं, जिसमें रामभवन सबसे छोटा है। उनका भाई निर्दोष हैं। उन्हें जबरन इस केस में फंसाया गया है। उन्होंने भी कोर्ट में बयान दिया है। वहीं जो बच्चे उनके पक्ष में बयान देने को तैयार थे उन्हें शामिल नहीं किया गया है।