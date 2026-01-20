यूपी के छोटे शहर भी होंगे महिलाओं के लिए और अधिक सुरक्षित, योगी सरकार करने जा रही ये काम
यूपी के छोटे शहर भी महिलाओं के लिए और अधिक सुरक्षित होंगे। योगी सरकार 200 नगर पालिका परिषदों को महिलाओं के लिए और भी अधिक सुरक्षित बनाने जा रही है। इन शहरों को सेफ सिटी बनाया जाएगा।
योगी सरकार प्रदेश के छोटे शहरों यानी प्रदेश के 200 नगर पालिका परिषदों को महिलाओं के लिए और भी अधिक सुरक्षित बनाने जा रही है। इन शहरों को सेफ सिटी बनाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरत के आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और पिंक शौचालय बनाए जाएंगे। इसके साथ ही संवेदनशील स्थलों के साथ ही सभी प्रमुख स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। नगर विकास विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-26 के बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है और जरूरत के आधार पर बाद में इस बजट को और बढ़ाया जाएगा।
योगी सरकार प्रदेश के शहरों में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है। स्मार्ट सिटी योजना में पहले चरण में नगर निगम वाले शहरों को सेफ सिटी की तर्ज पर विकसित किया जा चुका है। दूसरे चरण में मंडल मुख्याल वाले 58 पालिका परिषदों को सेफ सिटी बनाया गया है, अब सभी 200 नगर पालिका परिषदों को सेफ सिटी बनाया जाएगा। नगर विकास विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक में यह सहमति बन चुकी है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करते हुए नए बजट में प्रावधान कराया जा रहा है। बजट की मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में काम शुरू करा दिया जाएगा।
होगी बेहतर सुरक्षा
शासन के अधिकारियों का मानना है कि महिला सुरक्षा के लिए सभी शहरों को सेफ बनाया जाना है। इसीलिए सभी पालिका परिषदों को महिलाओं के लिए सुरक्षित करने के लिए सेफ सिटी बनाने की योजना तैयार की गई है। बजट पास होने के बाद सर्वे कराने का काम शुरू होगा। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि कितने स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है और कितने स्थानों पर पिंक शौचालय बनाया जाना है। इसके आधार पर संबंधित नगर पालिका परिषदों से प्रस्ताव लिया जाएगा। इसके साथ ही स्ट्रीट लगाई और जरूरत के आधार पर हाईमास्ट लाइटें भी लगाई जाएंगी। इससे रात के समय शहर में सभी प्रमुख स्थानों पर उजाला रहेगा और महिलाओं का सुरक्षित आना हो जाएगा। सीसीटीवी को कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, जिससे हर पल इस पर नजर रखी जा सके।