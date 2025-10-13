Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsEven police could not resolve fight for rights over Labrador dog, girls kept crying, doctor will decide

लेब्रा डॉग पर हक की लड़ाई पुलिस भी न सुलझा पाई, बिलखती रहीं बच्चियां, डॉक्टर करेगा फैसला

लेब्रा डॉग पर हक की लड़ाई हमीरपुर की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई है। कुत्ता दोनों तरफ पुकारने पर जाता रहा। इससे पुलिस चकराई रही। डॉग को पाने के लिए दो बच्चियां बिलखती रहीं। दो लोगों ने कुत्ते पर दावा किया है। एक-दूसरे पर कुत्ते को खोल ले जाने का आरोप लगा रहे हैं।

Yogesh Yadav भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर), संवाददाताMon, 13 Oct 2025 07:02 PM
share Share
Follow Us on
लेब्रा डॉग पर हक की लड़ाई पुलिस भी न सुलझा पाई, बिलखती रहीं बच्चियां, डॉक्टर करेगा फैसला

एक कुत्ते (लेब्रा डॉग) के मालिकाना हक को लेकर ऐसा बखेड़ा खड़ा हुआ कि मामला थाने पहुंच गया। दरअसल, इस कुत्ते पर दो लोगों ने दावा ठोंक दिया। थाने में चली घंटों पंचायत के बाद भी यह नहीं तय हो सका कि कुत्ता किसका है। क्योंकि कुत्ता पुकारने पर दोनों को ही बराबर तवज्जो देता रहा। अब एक कथित मालिक के कहने पर उस पशु चिकित्सक को मंगलवार को गवाही के लिए बुलाया गया है, जो इस कुत्ते का इलाज करते आ रहे हैं।

दरअसल, भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव निवासी श्रीपत कुशवाहा ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसके पालतू लेब्रा डॉग को कस्बे के वार्ड नंबर 16 निवासी घनश्याम खोलकर अपने साथ ले गए हैं। वहीं घनश्याम का कहना है कि उनका लेब्रा डॉग करीब 15 दिन पहले गायब हो गया था। उन्हें पता चला था कि उनका कुत्ता कुंडौरा गांव में है। मौके पर जाकर देखा तो कुत्ता रस्सी से बंधा था। वह कुत्ते को अपने साथ ले आए थे।

ये भी पढ़ें:निर्यातक से 5 करोड़ मांगी रंगदारी, डिब्बे में किताबें लेकर पहुंची पुलिस तो…

थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि दावों के आधार पर दोनों को थाने बुलाया गया। यहां घनश्याम कुत्ते को ‘भूरा’ नाम से पुकारता तो वह लपककर उसके पास चला आता और जब श्रीपत कुशवाहा उसे ‘शेरू’ नाम से पुकारता तो उसके आगे-पीछे दुम हिलाने लगता। इस वजह से मामला और उलझ गया।

इसके चलते पुलिस ने असली मालिक की पहचान के लिए दोनों दावेदारों से और सबूत मांगे। श्रीपत ने कहा कि जिस पशु चिकित्सक से बचपन से कुत्ते का उपचार कराया है, उन्हें गवाह के तौर पर ला सकते हैं। अब उन्हें गवाही के लिए बुलाया गया है। फिलहाल लेब्रा डॉग को पुलिस संरक्षण में रखा गया है।

घनश्याम की बच्चियां डॉग देखकर खूब रोईं

एक तरफ लेब्रा डॉग को लेकर घनश्याम और श्रीपत उलझ हुए थे, दूसरी तरफ घनश्याम की दोनों बच्चियां थाने में अपने डॉगी को देखकर बिलखने लगीं। दोनों बच्चियों ने कहा कि कई दिन पहले उनकी डॉग खो गया था।