पीएम मोदी की काशी में भी भाजपा में दिखा भितरघात, एमएलसी चुनाव में नहीं मिला अपनों का ही साथ

सबसे बड़े संगठन का दावा करने वाली भाजपा के शिक्षक और स्नातक दोनों एमएलसी प्रत्याशी की मोदी की काशी में लगातार दो बार हार और पहले से भी बड़ी हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पार्टी नेता हार की समीक्षा की बात तो कर रहे हैं लेकिन समीक्षा तो लोकसभा चुनाव के बाद भी हुई थी।

अमरीष सिंह वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एमएलसी की दोनों सीटें लगातार दूसरी बार बीजेपी हार गई है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से भी लगता है कोई सबक नहीं लिया गया। भाजपा के नेता अपने में ही मस्त हैं। किसी की कोई जवाबदेही नजर ही नहीं आ रही है। इस हार ने चार महीने बाद ही होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र के आठ जिलों में भाजपा और सहयोगी दलों के एक केंद्रीय मंत्री सहित 11 मंत्री और 33 विधायक होने के बावजूद विपक्षी दल के प्रत्याशियों की बड़े अंतर की जीत ने साबित कर दिया कि भितरघात हो रहा है। सबसे बड़े संगठन का दावा करने वाली पार्टी के शिक्षक और स्नातक दोनों प्रत्याशी की लगातार दो बार हार और पहले से भी बड़ी हार ने नेतृत्व पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है। अब पार्टी नेता हार की समीक्षा की बात तो कर रहे हैं लेकिन उससे होगा क्या? लोकसभा चुनाव में जीत की मार्जिन की समीक्षा की होती तो शायद आज यह दिन नहीं देखना होता। उस समय जवाबदेही तय होती तो स्थिति बेहतर हो सकती थी।

भाजपा के जनप्रतिनिधियों और लंबी चौड़ी पदाधिकारियों की फौज को पता है कि यहां के रिजल्ट पर पूरे देश की निगाह होती है, इसके बाद भी कोई सीख नहीं ली गई। अब सवाल यह है कि क्या वे विधानसभा चुनाव से पहले ‘कील-कांटे’ दुरुस्त कर पाएंगे? राजनीतिज्ञों का मानना कि भाजपा के दोनों सीटें गंवाने के पीछे केवल एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पार्टी को ध्यान देने की जरूरत थी।

पार्टी ने नहीं तय की पदाधिकारियों की जवाबदेही हाल के दिनों में भाजपा ने प्रदेश, काशी क्षेत्र, महानगर और जिला पदाधिकारियों की घोषणा की। अब तक मोर्चों में पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, लेकिन एमएलसी चुनाव में प्रदेश, क्षेत्र, महानगर या जनपद, किसी भी स्तर पर किसी भी नेता या कार्यकर्ता को जवाबदेही तय नहीं की गई। न तो प्रभारी बनाए गए और न ही किसी को जिताने का जिम्मा मिला। सीएम की दो जनसभाओं का लाभ भी नहीं मिला।

जनप्रतिनिधि भी उदासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने काशी में दो दिन प्रवास किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, पूर्व जनप्रतिनधियों, पदाधिकारियों और पुराने कार्यकर्ताओं से अलग-अलग संवाद किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एमएलसी चुनाव में जीत ही विधानसभा की सीढ़ी होगी। इसलिए सभी मतदाताओं तक पहुंचें। लेकिन परिणाम ने साबित किया कि उनकी बातों पर अमल नहीं किया गया।

बैठकों तक सीमित प्रचार पार्टी ने एमएलसी चुनाव जिताने के लिए खूब बैठकें कीं। शीर्ष नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरने का निर्देश दिया, बावजूद समर्थन में वोट जुटाने की पहल केवल बैठकों तक ही सिमट गई। वरुणापार में पांडेयपुर क्षेत्र के एक शिक्षक मतदाता ने कहा कि पार्टी के कई बड़े नेताओं से उनकी जान-पहचान है, लेकिन किसी ने भी उन्हें पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोटिंग के लिए नहीं कहा।

प्रत्याशियों की घोषणा में देरी हार का सबसे प्रमुख कारण प्रत्याशियों की घोषणा में देरी को माना जा रहा। राजनीतिक हलकों में यह हमेशा चर्चा रहती है कि भाजपा प्रत्याशी या नेता चुनने में अंत तक सस्पेंस रखती है, यह विधान परिषद चुनाव में भी दिखा। प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सभी जिलों से लिस्ट मांगी। जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया। शीर्ष पदाधिकारियों ने अपने स्तर से भी इनपुट जुटाए और सामाजिक समीकरणों को भी परखा। लेकिन इन सब में पार्टी ने प्रत्याशी चुनने में काफी वक्त लगाया। इससे महीनों पहले से सक्रिय दावेदार नाराज हो गए। जिसका भी खामियाजा भुगतान पड़ा।

प्रत्याशियों का मतदाताओं से सम्पर्क भी कमजोर रहा। उंगलियों पर गिने जाने वाले मतदाताओं तक प्रत्याशी मतदान के दिन तक नहीं पहुंच पाए। मतदाताओं में इसे लेकर रोष रहा। नतीजा यह कि पार्टी से जुड़े स्नातक और शिक्षक मतदाताओं ने मतदान से दूरी बना ली।

विपक्ष के नेता के प्रत्याशी बनने से भाजपा में असंतोष! शिक्षक पद पर भाजपा से डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र का नाम आते ही कार्यकर्ताओं में गहरा असंतोष देखा गया। कार्यकर्ता दबी जुबान कहने लगे थे कि जो भाजपा के खिलाफ हमेशा लड़ा उसे नामांकन से कुछ दिन पहले प्रत्याशी बनाया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी ने शिक्षक उम्मीदवार का चयन उनकी मंशा के अनुरूप नहीं किया।

वोटरलिस्ट पुनरीक्षण से भी बनाए रखी दूरी नाम की घोषणा के इंतजार में कोई भी दावेदार वोटरलिस्ट पुनरीक्षण कार्य में नहीं लगा। जबकि निर्वाचन आयोग ने लगभग एक वर्ष पूर्व ही पुनरीक्षण शुरू करा दिया था। जब नाम घोषित हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। उधर विपक्षी नेता इस दिशा में काफी सक्रिय रहे। एक-एक मतदाता से सम्पर्क किया। सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर प्रचार करते रहे। भाजपा की हार यह दूसरा महत्वपूर्ण कारण बना।