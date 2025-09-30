even if the husband is a minor the wife can file a case for maintenance allahabad high court ruled पति नाबालिग तो भी भरण पोषण के लिए केस कर सकती है पत्नी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पति नाबालिग तो भी भरण पोषण के लिए केस कर सकती है पत्नी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

नाबालिगों के विरुद्ध अर्जी उनके अभिभावकों के जरिए से ही दाखिल करना जरूरी है। CRPC की धारा 125 के अनुसार कोई भी सक्षम व्यक्ति अपनी पत्नी या बच्चे (वैध/अवैध) का भरण पोषण करने से इनकार करता है तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दे सकता है, जो तथ्यों पर विचार करने के बाद एक निश्चित राशि प्रदान करेगा।

Tue, 30 Sep 2025
यह भी कहा गया कि पत्नी ने बिना किसी उचित कारण याची के साथ रहने से इनकार कर दिया था इसलिए वह सीआरपीसी की धारा 125(4) के अनुसार भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। कोर्ट ने पाया कि सीआरपीसी के अध्याय नौ में यह प्रावधान नहीं है कि नाबालिगों के विरुद्ध अर्जी उनके अभिभावकों के माध्यम से ही दाखिल करना जरूरी है। सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार कोई भी सक्षम व्यक्ति अपनी पत्नी या बच्चे (वैध/अवैध) का भरण पोषण करने से इनकार करता है तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दे सकता है, जो तथ्यों पर विचार करने के बाद एक निश्चित राशि प्रदान करेगा। कोर्ट ने कहा कि याची का हाईस्कूल प्रमाणपत्र फैमिली कोर्ट में उपलब्ध नहीं था।

अर्जी दाखिल होने की तिथि पर वह नाबालिग था लेकिन निर्णय की तिथि तक वयस्क हो चुका था। कोर्ट ने परिवार न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए कहा कि यह मानते हुए कि बालिग होने के बाद पति मजदूर था और उसकी मासिक आय 18 हजार रुपये होगी। इसलिए भरण पोषण राशि घटाकर पत्नी के लिए ढाई हजार रुपये और बच्चे के लिए दो हजार रुपये कर दी। यह कुल साढ़े चार हजार रुपये है, जो पति की आय का 25 प्रतिशत है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि कोई बकाया राशि है तो उसकी गणना उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि के आधार पर की जाएगी।

