एक तरफ दवा माफिया, दूसरी तरफ पैसों से भरा बैग; 1 करोड़ घूस की रकम भी नहीं डिगा पाई इंस्पेक्टर का ईमान

एक तरफ दवा माफिया था, दूसरी तरफ नोटों से भरा बैग। लेकिन एक करोड़ की रकम भी एसीटएफ इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा का ईमान नहीं डिगा सकी। इंस्पेक्टर ने दवा माफिया को पकड़कर घूस देने का मुकदमा दर्ज कराया। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, आगराTue, 26 Aug 2025 09:55 AM
एक तरफ दवा माफिया था, दूसरी तरफ नोटों से भरा बैग। बैंग में रकम मामूली नहीं थी। 500-500 की गड्डियों से ठसाठस भरा था। लेकिन एक करोड़ की रकम भी एसटीएफ इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा का ईमान नहीं डिगा सकी। इंस्पेक्टर ने दवा माफिया को पकड़कर लोक सेवक को घूस देने का मुकदमा दर्ज कराया। रकम सीज कर दी। यतेंद्र शर्मा पहले भी बहादुरी और ईमानदारी की कई मिसाल पेश कर चुके हैं।

दरअसल दो दिन पहले आगरा में नकली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। दो दिन चल रही छापेमारी में 3 करोड़ से अधिक की नकली दवाओं को बरामद किया गया। इस पर दवा कारोबारी ने एक करोड़ नकद रिश्वत देने की कोशिश भी की।लेकिन एसटीएफ और औषधि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ के इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा के मुताबिक छापेमारी से पहले हे मां मेडिको पर जीएसटी की टीम पहले से जांच कर रही थी। जब टीम छापामारी शुरू की तो हिमांशु अग्रवाल एक करोड़ रुपए कैश दो बैग में भर कर ले आया। हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि ये एक करोड़ रुपए लेकर माल को छोड़ दो और इस छापेमारी को बंद कर दो। दोनों बैग को खोल कर देखा तो उसमें कैश भरा हुआ, उसके बाद हिमांशु अग्रवाल को फौरन गिरफ्तार कर लिया। वहीं, सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायायिक हिरासत में भेज दिया गया।

करोठर कार्रवाई जरूरी

दवा मामले में इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा ने बताया कि ऐसे लोगों का जेल जाना जरूरी है। नकील दवाएं लोगों की जान ले लेती है। अवैध धंधों में लिप्त इन लोगों पर जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी। तब तक भयभीत नहीं होंगे। नकली दवाएं लोगों से खुशियां छीन रही है।

2001 में दरोगा के रूप में हुए थे भर्ती

ग्वालियर के रहने वाले यतेंद्र शर्मा 2001 में दरोगा के रूप में भर्ती हुए थे। साल 2018 में प्रमोशन होकर इंस्पेक्टर बने थे।दवा माफिया को जब एसटीएफ ने पकड़ा तो उसने घूस देने की पेशकश की। घूस की रकम देख उन्हें गुस्सा आ गया और कहा कि तेरे परिवार का व्यक्ति अगर अस्पताल में होतो क्या उसे नकली दवा खिलाकर मौत के मुंह में धकेलेगा। इस घिनौनी कृत्य के लिए माफी की कोई जगह नहीं है।

इससे पहले इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा एसटीएस में भी रह चुके हैं। वह अपने बेबाक अंदाज और बहादुरी की वजह से जाने जाते हैं। आगरा में उन्होंने फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियार प्रकरण का खुलासा किया था। इस मामले में मो. जैद सहित अन्य चर्चित चेहरे आरोपित हैं। मो. जैद का संबंध मुख्तार अंसारी से बताया जाता है।

