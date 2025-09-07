Even after the new slab of GST, textbooks may become expensive instead of cheap, why the apprehension जीएसटी के नए स्लैब के बाद भी पाठ्य पुस्तकें सस्ती की बजाय हो सकती हैं महंगी, क्यों आशंका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsEven after the new slab of GST, textbooks may become expensive instead of cheap, why the apprehension

जीएसटी के नए स्लैब के बाद भी पाठ्य पुस्तकें सस्ती की बजाय हो सकती हैं महंगी, क्यों आशंका

22 सितंबर से जीएसटी का नया स्लैब लागू होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि नए स्लैब के लागू होने पर लोगों को हर चीज सस्ती मिलने लगेगी। इस बीच पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों ने अलग ही आशंका जताई है। उनका कहना है कि पाठ्य पुस्तकों सस्ती होने की जगह महंगी हो जाएंगी।

Yogesh Yadav आगरा, वरिष्ठ संवाददाताSun, 7 Sep 2025 08:43 PM
share Share
Follow Us on
जीएसटी के नए स्लैब के बाद भी पाठ्य पुस्तकें सस्ती की बजाय हो सकती हैं महंगी, क्यों आशंका

भारतीय शैक्षिक प्रकाशक महासंघ का मानना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप पाठ्य पुस्तकें सस्ती नहीं हो पाएंगी। जिस तरह जीएसटी स्लैब में विसंगति उत्पन्न हो गई है, उससे तो यह इनके दाम बढ़ने का अंदेशा है। केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिख कर इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने का अनुरोध किया गया है।

अध्यक्ष गोपाल शर्मा एवं महासचिव राजेश गुप्ता के अनुसार कागज़ के कोड (एचएसएन 4802) से संबंधित हालिया संशोधनों ने एक गंभीर विसंगति उत्पन्न कर दी है, जो पाठ्यपुस्तक उद्योग और सस्ती शिक्षा के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उनके अनुसार 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में अभ्यास पुस्तिकाओं व स्टेशनरी को राहत मिली है। लेकिन पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग वाले कागज को ऊंचे स्लैब में रखा गया है। एचएसएन 4802 को सामान्य प्रविष्टि में 18% कर पर ले जाया गया, जिससे पाठ्यपुस्तकों के लिए इनपुट लागत बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें:GST के नए स्लैब से गरीबों को फायदा होगा तो अभी तक किसे हो रहा था, अखिलेश का सवाल

यहां यह उल्लेखनीय है कि पाठ्यपुस्तकों की लागत का 60-70% कागज होता है। पुस्तकों पर अंतिम उत्पाद स्तर पर कोई आईटीसी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए यह बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उन्होंने मांग रखी है कि पाठ्य पुस्तकों व शैक्षिक सामग्री की छपाई में प्रयुक्त एचएसएन 4802 के कागज को पूरी तरह छूट दी जाए। जब तक इस मसले में अधिसूचना संशोधित न हो, तब तक स्पष्ट परिपत्र जारी कर क्षेत्रीय अधिकारियों को विवाद रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाएं।

परेशानी के प्रमुख बिंदु

- जीएसटी के हालिया संशोधन से पाठ्यपुस्तकों की लागत बढ़ेगी। बड़े पैमाने पर कर विवाद की आशंका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व शिक्षा के अधिकार कानून के उद्देश्यों के विपरीत होगा।

- लागत में सीधा प्रभाव छह फीसदी का है। क्योंकि कागज पर टैक्स 12 फीसदी से बढ़ा कर 18 फीसदी कर दिया गया है। इसमें अनुपालन का जोखिम तो है, मुकदमेबाजी की भी आंशका है।

- कच्चे माल के अंत उपयोग की व्यावहारिक पहचान नहीं है। इससे निर्माता को नोटिस मिल सकते हैं। आईटीसी को लेकर विवाद संभव है। अनेक देशों में पाठ्य पुस्तक और उनके इनपुट पर छूट है।

- पुस्तकें पहले से छूट प्राप्त हैं। इनपुट कर पर कर लगाने से परिणाम घातक होंगे। इसलिए जल्द से जल्द परिपत्र जारी कर औपचारिक संशोधन लाया जाए ताकि पाठ्य पुस्तक शून्य टैक्स पर लाएं।

यह है मांग

एचएसएन 4802 को पाठ्यपुस्तकों, शैक्षिक सामग्री के लिए शून्य दर में शामिल किया जाए। पाठ्य पुस्तकों, शैक्षिक मुद्रित सामग्री के लिए प्रयोग होने वाले कागज एवं पेपर बोर्ड की दर शून्य की जाए। प्रकाशकों को सरल दस्तावेजी चेकलिस्ट उपलब्ध कराई जाए। एचएसएन 4820 में प्रदर्शित अभ्यास पुस्तिकाओं पर टैक्स की दर 12 फीसदी से शून्य की जाए।

GST Agra Agra News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |