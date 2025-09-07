जीएसटी के नए स्लैब के बाद भी पाठ्य पुस्तकें सस्ती की बजाय हो सकती हैं महंगी, क्यों आशंका

22 सितंबर से जीएसटी का नया स्लैब लागू होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि नए स्लैब के लागू होने पर लोगों को हर चीज सस्ती मिलने लगेगी। इस बीच पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों ने अलग ही आशंका जताई है। उनका कहना है कि पाठ्य पुस्तकों सस्ती होने की जगह महंगी हो जाएंगी।

भारतीय शैक्षिक प्रकाशक महासंघ का मानना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप पाठ्य पुस्तकें सस्ती नहीं हो पाएंगी। जिस तरह जीएसटी स्लैब में विसंगति उत्पन्न हो गई है, उससे तो यह इनके दाम बढ़ने का अंदेशा है। केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिख कर इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने का अनुरोध किया गया है।

अध्यक्ष गोपाल शर्मा एवं महासचिव राजेश गुप्ता के अनुसार कागज़ के कोड (एचएसएन 4802) से संबंधित हालिया संशोधनों ने एक गंभीर विसंगति उत्पन्न कर दी है, जो पाठ्यपुस्तक उद्योग और सस्ती शिक्षा के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उनके अनुसार 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में अभ्यास पुस्तिकाओं व स्टेशनरी को राहत मिली है। लेकिन पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग वाले कागज को ऊंचे स्लैब में रखा गया है। एचएसएन 4802 को सामान्य प्रविष्टि में 18% कर पर ले जाया गया, जिससे पाठ्यपुस्तकों के लिए इनपुट लागत बढ़ गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पाठ्यपुस्तकों की लागत का 60-70% कागज होता है। पुस्तकों पर अंतिम उत्पाद स्तर पर कोई आईटीसी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए यह बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उन्होंने मांग रखी है कि पाठ्य पुस्तकों व शैक्षिक सामग्री की छपाई में प्रयुक्त एचएसएन 4802 के कागज को पूरी तरह छूट दी जाए। जब तक इस मसले में अधिसूचना संशोधित न हो, तब तक स्पष्ट परिपत्र जारी कर क्षेत्रीय अधिकारियों को विवाद रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाएं।

परेशानी के प्रमुख बिंदु - जीएसटी के हालिया संशोधन से पाठ्यपुस्तकों की लागत बढ़ेगी। बड़े पैमाने पर कर विवाद की आशंका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व शिक्षा के अधिकार कानून के उद्देश्यों के विपरीत होगा।

- लागत में सीधा प्रभाव छह फीसदी का है। क्योंकि कागज पर टैक्स 12 फीसदी से बढ़ा कर 18 फीसदी कर दिया गया है। इसमें अनुपालन का जोखिम तो है, मुकदमेबाजी की भी आंशका है।

- कच्चे माल के अंत उपयोग की व्यावहारिक पहचान नहीं है। इससे निर्माता को नोटिस मिल सकते हैं। आईटीसी को लेकर विवाद संभव है। अनेक देशों में पाठ्य पुस्तक और उनके इनपुट पर छूट है।

- पुस्तकें पहले से छूट प्राप्त हैं। इनपुट कर पर कर लगाने से परिणाम घातक होंगे। इसलिए जल्द से जल्द परिपत्र जारी कर औपचारिक संशोधन लाया जाए ताकि पाठ्य पुस्तक शून्य टैक्स पर लाएं।