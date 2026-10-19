श्रद्धा दुबे को 9 हजार CCTV और 1461 एआई कैमरे पकड़ नहीं पाए, लखनऊ घूमकर निकल गई मॉडल

राजधानी लखनऊ में मॉडल श्रद्धा को 9 हजार CCTV और 1461 एआई कैमरे भी नहीं खोज पाए। लखनऊ पहुंची। शहर में कई जगह उसका मूवमेंट हुआ। उसके मददगार सक्रिय रहे है और वह पुलिस को चकमा देकर निकल भी गई।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा पुलिस के हाईटेक जाल को चकमा दे रही। स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के तहत लगे नौ हजार सीसीटीवी और 1461 एआई कैमरों के बावजूद वह पकड़ में नहीं आई। श्रद्धा बार्डर पर सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर नेपाल पहुंची। वहां तीन बांके और सुर्खेत और नेपालगंज में ठिकाने बदलती रही। फिर बॉर्डर पर दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों को भी उसने चकमा देकर वापस लखनऊ लौट आई, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर रही।

बताया जा रहा है कि श्रद्धा नेपाल बार्डर से गोरखपुर और फिर रायबरेली पहुंची थी। वहां से लखनऊ पहुंची। शहर में कई जगह उसका मूवमेंट हुआ। उसके मददगार सक्रिय रहे है। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी परियोजना के तहत लगे एआई आधारित उच्चस्तरीय तकीनिकी वाले घरों, दुकानों व मार्गों पर लगे सीसी कैमरे खोज नहीं सके। इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए बने कंट्रोल रूम में हर समय वाहनों और रूट से निकलने वाले लोगों की निगरानी होती है। इसके बाद भी श्रद्धा निकल गई। नौ हजार कैमरों के जाल से भगोड़ी का निकल जाना स्मार्ट सिटी के दावों और पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।

155 चौराहों पर आइटीएमएस के कैमरे : शहर के 155 चौराहों पर आईटीएमएस के कमैरे लगे हैं। चौराहों में भी पीटीजेड कैमरे लगे हैं। कैमरों की मदद से कई वाहन चोरों और बदमाशों को पूर्व में पकड़ा भी गया। यह कैमरे श्रद्धा की निगरानी नहीं कर सके। पुलिस के तंत्र पर यह भी एक बड़ा सवाल है। सूत्रों के मुताबिक इन प्रमुख चौराहों में कई से श्रद्धा की कार गुजरी थी।

पांच से छह मददगार पुलिस की रडार पर : पुलिस ने शहर में श्रद्धा को पनाह देने और कई मददगारों को चिंह्नित किया है। बताया जा रहा है कि कई को हिरासत में भी ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके कॉल डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा नेपाल से लेकर बार्डर तक श्रद्धा की मदद ककरने वाले कई लोग भी पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस उनका ब्योरा जुटा रही है।