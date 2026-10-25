सजा से बचने को 10वीं फेल ने खुद को मरा दिखाया, AI से बनाई चिता पर लेटी फोटो, 10 साल बाद आरोपी गिरफ्तार

मऊ में 10 से फरार हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सजा से बचने के लिए खुद को मरा दिखाया था। चिता पर लेटी हुई फोटो बनाकर आरोपी मृत्यु प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया था।

मऊ, हिन्दुस्तान संवाद। 2016 में रेलवे लाइन के पास युवक की गोली मारकर हत्या के आरोप में फरार आरोपी को शहर पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस को कई महीनों से चकमा दे रहा था। आरोपी ने युवक की हत्या की सजा से बचने के लिए खुद को मृत तक घोषित कर दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 10वीं फेल आरोपी राजू शातिर किस्म है। उसने एआई के जरिए चिता पर लेटी हुई खुद की फोटो दिखाकर मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। परिजनों ने एआई वाली फोटो को कोर्ट में पेश करके राजू की मौत की पुष्टि करवा ली थी। इसके बाद से ही राजू फरार चल रहा था, लेकिन रविवार को राजू पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

एसपी सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार की भोर में शहर कोतवाली, एसओजी और सर्विलांस टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि वर्ष 2016 में योगेश सिंह नामक व्यक्ति की मुंशीपुरा रेलवे लाइन के पास गोली मारकर हुई हत्या के मामले में शामिल अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार निवासी ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली ख्वाजाजहांपुर मुहल्ले आया हुआ है। मुखबिर से सूचना मिलते ही शहर कोतवाली, एसओजी और सर्विलांस टीम ने दबिश देते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम ने कड़ी पूछताछ किया।

गाजीपुर से जारी कराया था फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पुलिस टीम की पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने स्वीकार किया कि हत्याकांड में कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इस दौरान गवाहों की गवाही के बाद सजा होने से पहले ही उसने अपने आपको मृत घोषित करने की साजिश रची थी। अभियुक्त ने 30 मई 2025 को गाजीपुर स्थित शमशान घाट पहुंचकर अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटकर फोटो खिंचवाया और एआई से अंतिम संस्कार का फर्जी फोटो जनरेट कराते हुए अपनी मृत्यु का फर्जी प्रमाण पत्र गाजीपुर से जारी करा लिया। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर पुलिस टीम को शक होने पर गहन जांच-पड़ताल की जा रही थी। इस दौरान शहर कोतवाली, एसओजी और सर्विलांस टीम को अहम सुराग मिला था। पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या में मामले में सजा से बचने और शेयर बाजार के ट्रेडिंग में लोगों का धन हड़पने की नियत से हत्याभियुक्त ने फर्जी तरीके से दस्तावेज के आधार पर मृत प्रमाण पत्र बनवाकर अपने आपको मृत घोषित करने की साजिश रचा था।

शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता था आरोपी पुलिस की जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी काफी शातिर किस्म का है। वह पहले मुम्बई में रहकर प्राइवेट कंपनी में काम करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह शेयर बाजार में ट्रेडिंग का काम करने लगा था। ट्रेडिंग के काम के दौरान उसने कई चिकित्सकों समेत अन्य लोगों का लाखों रुपया शेयर बाजार में इनवेस्ट कराया था। लेकिन इस बीच हत्या के मामले में शामिल होने के कारण सजा से बचने और शेयर बाजार में ट्रेडिंग का पैसा हड़पने की नियत से उसने फर्जी और कूटरचित दस्तावेज के आधार पर गाजीपुर से अपना फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा लिया था।