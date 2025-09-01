eunuchs create ruckus at deoria station attacked rpf inspector had to run away to save his life देवरिया स्टेशन पर किन्नरों का हंगामा: आरपीएफ इंस्पेक्टर पर बोला हमला; जान बचाकर भागना पड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newseunuchs create ruckus at deoria station attacked rpf inspector had to run away to save his life

देवरिया स्टेशन पर किन्नरों का हंगामा: आरपीएफ इंस्पेक्टर पर बोला हमला; जान बचाकर भागना पड़ा

किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ा लिया। इंस्पेक्टर को जान बचाकर भागना पड़ा। अचानक इस हमले से स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। आमजन और वेंडरों ने किसी तरह बीच-बचाव कर निरीक्षक को सुरक्षित निकाला। इस दौरान किन्नरों ने बहुत देर तक रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया।

Ajay Singh संवाददाता, देवरियाMon, 1 Sep 2025 06:42 AM
share Share
Follow Us on
देवरिया स्टेशन पर किन्नरों का हंगामा: आरपीएफ इंस्पेक्टर पर बोला हमला; जान बचाकर भागना पड़ा

उत्तर प्रदेश के देवरिया में रेलवे स्टेशन पर कुछ दबंग किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। रविवार की रात बड़ा बवाल हो गया। यात्रियों की शिकायत पर पहुंचे आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद पर किन्नरों ने हमला बोल दिया। उन्हें जान बचाकर भागना प़ड़ा। वेंडरों और मौके पर मौजूद आम लोगों ने किसी तरह आरपीएफ इंस्पेक्टर को बचाकर निकाला। इस दौरान किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ट्रेन में आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद चेकिंग कर रहे थे। इस बीच यात्रियों ने शिकायत की कि कुछ किन्नर यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। यात्रियों से जबरिया रुपयों की वसूली कर रहे हैं। न देने पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। शिकायत पर पहुंचे इंस्पेक्टर आस मोहम्मद ने किन्नरों को हिदायत दी। उन्होंने उनसे यात्रियों को परेशान न करने को कहा। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि उन्होंने यात्रियों को परेशान करना बंद नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। इस पर किन्नर भड़क गए। वे उनसे उलझ गए। देखते ही देखते वहां कई और किन्नर जुट गए। इसके बाद किन्नरों ने डंडा लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर पर हमला बोल दिया।

किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ा लिया। इंस्पेक्टर को जान बचाकर भागना पड़ा। अचानक हुए इस हमले से स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। आमजन और वेंडरों ने किसी तरह बीच-बचाव कर निरीक्षक को सुरक्षित निकाला। इस दौरान किन्नरों ने बहुत देर तक रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया। कुछ लोगों ने इस पूरे बवाल का वीडियो भी बनाया। उन्हीं में से किसी ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पूरे बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इस घटना के बाद देवरिया स्टेशन पर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा। लोग दबंग किन्नरों का रुख देखकर हैरान और सकते में आ गए थे।

UP Top News Deoria News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |