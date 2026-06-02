नहीं लिखी थी मौत तो ट्रेन के सामने जाकर भी बच गया बच्चा, साथ लेकर कूदी मां की चली गई जान

यूपी के इटावा में बच्चे की मौत नहीं लिखी थी तो ट्रेन के सामने जाकर भी बच गया। साथ लेकर कूदी मां की जान चली गई। घायल बच्चे की पुलिस देखभाल कर रही है। महिला की शिनाख्त की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मासूम को गोद में लेकर ट्रेन के आगे महिला कूद गई। घमुरिया गांव के पास डीएफसी रेलवे लाइन पर महिला की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई, जबकि उसका करीब डेढ़ वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

पुलिस के मुताबिक, मृतका महिला की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है, लेकिन उसके पास से कोई पहचान पत्र, मोबाइल फोन या ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। घटना के कई घंटे बाद भी पुलिस के सामने महिला की पहचान सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सोमवार देर रात डीएफसी रेलवे लाइन के डाउन ट्रैक पर महिला ने बच्चे के साथ कूद गई। घटना की सूचना रेलवे अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी। महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि घायल बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिर में गंभीर चोट होने के कारण डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उसकी पहचान और परिजनों तक पहुंचना भी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय उस क्षेत्र में आवाजाही काफी कम रहती है। ऐसे में महिला कब और किस रास्ते से ट्रैक तक पहुंची, यह जांच का विषय है।

पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि महिला किस दिशा से आई थी और उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं था। घटना के बाद पुलिस कर्मी घायल बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि मृतका की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के थानों और पड़ोसी जनपदों से भी संपर्क किया गया है। साथ ही रेलवे लाइन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला की पहचान होने के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।