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इटावा सफारी पार्क बना शेरों का आशियाना; 10 साल में 19 लायन का जन्मे, 4 गुजरात से आए

By sandeep
हिन्दुस्तान, इटावा
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विश्व शेर दिवस पर इटावा सफारी पार्क की लायन सफारी में शेरों का कुनबा 23 तक पहुंच गया है। पिछले 10 साल में यहां 19 शेरों का जन्म हुआ, जबकि चार गुजरात से लाए गए। सफारी ने केनाइन डिस्टेंपर पर भी काबू पाया और संरक्षण में मिसाल कायम की।

Etawah Lion Safari
इटावा लायन सफारी

संजय सक्सेना

इटावा सफारी पार्क में स्थित लायन सफारी शेरों का सुरक्षित और सेहतमंद रहने का आशियाना बन गई है। यहां लगातार शेरों का कुनबा बढ़ रहा है। इस समय यहां 23 शेर हैं। पिछले 10 साल में 19 शेरों का जन्म यहीं पर हुआ है। बाकी के चार गुजरात से लाए गए हैं। शेरों का संरक्षण और शेरों के बारे में लोगों को जागरूक करने, भ्रांतियां मिटाने के मकसद से विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। इटावा में बनाए गए सफारी पार्क में बनी लायन सफारी में शेरों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। यहां उन्हें प्राकृतिक माहौल और अनुकूल वातावरण मिलता है। पर्यटक बंद बसों में आते हैं और राजा खुले में घूमते उन्हें देखते हैं। यहां सबसे पहले लायन सफारी बनाई गई। सबसे पहले यहां हैदराबाद से शेरों विष्णु और लक्ष्मी का जोड़ा लाया गया और उसके बाद गुजरात से शेर-शेरनी लाए गए। लायन सफारी में ब्रीडिंग की सुविधा भी है। लायन सफारी में अब शेरों की तीसरी पीढ़ी भी आ गई है ।

केनाइन डिस्टेंपर पर पाई विजय

2014 से लेकर 2016 तक केनाइन डिस्टेंपर की बीमारी शेरों में फैली थी। इसके कारण सफारी के भी कई शेरों की जान चली गई लेकिन इटावा सफारी ने केनाइन डिस्टेंपर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव का तरीका खोज लिया। इसके लिए वैक्सीन बनाई गई और यह वैक्सीन पूरे देश में शेरों को लगाई गई, जिसके चलते शेर केनाइन डिस्टेंपर से सुरक्षित हैं। सफारी प्रबंधन ने अपनाया :लायन सफारी में आधा दर्जन शावक ऐसे हैं जिनको जन्म देने के बाद शेरनी ने छोड़ दिया।

एक साल की हुई 'कृपा'

शेरनी ने उन्हें अपना दूध नहीं पिलाया लेकिन सफारी प्रबंधन ने उन्हें अपनाया। उनके लिए दूध की व्यवस्था की । भोजन भी कराया और यही कारण है कि यह शावक अब बड़े होकर उछल-कूद कर रहे हैं । अन्य शावकों की तरह ही इनका भी रहन-सहन है। अभी सबसे छोटी मादा शावक कृपा है जो 1 साल की हो गई है। इसको शेरनी रूपा ने छोड़ दिया था लेकिन सफारी प्रबंधन ने इसकी देखरेख की और अब कृपा स्वस्थ्य है।

सफारी में इस तरह हुआ है शावकों का जन्म

सिंबा सुल्तान -छह अक्टूबर 2016

बाहुबली -15 जनवरी 2018

भरत, रूपा, सोना -26 जून 2019

केसरी -15 अप्रैल 2020

विश्वा -10 अगस्त 2022

शेरनी रूप का एक शावक- 3 सितंबर 2023

शेरनी नीरजा के तीन शावक: एक जून 2024

शेरनी नीरजा के तीन शावक- 16 मार्च 2025

शेरनी रूपा के दो शावक- 22 अप्रैल 2025

शेरनी नीरजा के तीन शावक- 9 मार्च 2026

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