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सेंट्रल जेल देखने की चाहत में पत्नी को लगा दिया तमंचा, बोला-किसका मर्डर करता, लौटकर दिलाऊंगा लहंगा

Ajay Singh संवाददाता, इटावा
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पुलिस के साथ जिला अस्पताल पहुंचे युवक की यह बात सुनकर मेडिकल स्टाफ और मीडिया कर्मी ही नहीं पुलिसवाले भी हैरान रह गए। युवक के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक ने यह विश्वास भी जताया कि पत्नी खुद ही उसकी जमानत कराएगी। वह जब भी बाहर आएगा अपनी पत्नी को लहंगा दिलाएगा।

सेंट्रल जेल देखने की चाहत में पत्नी को लगा दिया तमंचा, बोला-किसका मर्डर करता, लौटकर दिलाऊंगा लहंगा

UP News : उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक शख्स की अजीब सनक सामने आई है। इस शख्स को सेंट्रल जेल देखने का ऐसा शौक चढ़ा कि उसे पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी को ही तमंचा लगा दिया। पकड़े जाने के बाद जिला अस्पताल में मेडिकल कराने पहूंचे इस शख्स ने बड़ी साफगोई से कहा- ‘मुझे सेंट्रल जेल देखने का शौक था.. इसके लिए किसका मर्डर करता.. तो अपनी ही पत्नी के सीने पर तमंचा लगा दिया। क्राइम हो गया और फिर मैंने खुद पुलिस चौकी जाकर सरेंडर कर दिया।’ उसने यह विश्वास भी जताया कि पत्नी खुद ही उसकी जमानत कराएगी। जमानत नहीं भी कराई तो छह महीने, साल भर में वह छूटकर बाहर आ ही जाएगा। वह जब भी बाहर आएगा अपनी पत्नी को लहंगा दिलाएगा।

पुलिस के साथ जिला अस्पताल पहुंचे युवक की यह बात सुनकर मेडिकल स्टाफ और मीडिया कर्मी ही नहीं पुलिसवाले भी हैरान रह गए। युवक के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस ने युवक को चौकी के पास तमंचे के साथ घूमते समय गिरफ्तार करने का दावा किया है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

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पत्नी खुद कराएगी जमानत, नहीं तो साल-छह महीने में निकल आऊंगा

जिला अस्पताल में बनाए गए इस 2:02 मिनट के वीडियो में युवक खुद को बकेवर थाना क्षेत्र के अहेरीपुर का कोमल सिंह बता रहा है। कोमल सिंह ने कहा कि वह गिट्टी-मौरंग का ट्रैक्टर चलाता है। उसे सेंट्रल जेल जाने और देखने का शौक है। किसका मर्डर करता.. इसलिए पत्नी को तमंचा लगा दिया। अब वह जेल जा रहा है। पत्नी खुद जमानत कराएगी, नहीं तो साल छह माह में निकल आऊंगा। बच्चा नहीं होने के कारण तनाव रहता है और इसी वजह से कभी-कभी पत्नी से विवाद हो जाता है। आगे वह कहता है कि पत्नी को सीने पर पिस्तौल का चित्र बनवाने का शौक था। इसी बात को लेकर मजाक में असली तमंचा उसके सीने पर रख दिया। इसके बाद अहेरीपुर चौकी में मैंने सरेंडर कर दिया।

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दादा-परदादा के समय का है तमंचा

उसने यह भी कहा कि यह तमंचा उसका था। उसने पुलिस को दे दिया। तमंचा उसके घर में काफी पुराने समय से रखा हुआ था। हथियार उसके दादा-परदादा के समय का है और लंबे समय से घर में मौजूद था। मेडिकल परीक्षण के दौरान आरोपी बार-बार कहता रहा कि उसे जेल जाने का कोई डर नहीं है। जमानत पर रिहा होने के बाद पत्नी के लिए लहंगा खरीदूंगा। पुलिस के अनुसार पत्नी को धमकाने की शिकायत के आधार पर ही उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी विपिन मलिक ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। यह पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि उसके पास हथियार कैसे आया और वह इसका उपयोग किस लिए कर रहा था।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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