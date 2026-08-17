गुजारा भत्ता से बचने के लिए पत्नी-सास की हत्या, पति का रिश्तेदार बर्खास्त फौजी मुठभेड़ में अरेस्ट
यूपी के इटावा में गुजारा भत्ता से बचने के लिए एक पति ने पत्नी-सास की गला रेत हत्या कर दी है। पुलिस ने 12 घंटों के भीतर सनसनीखेज घटना का खुलासा कर मुठभेड़ में आरोपी पति के एक रिश्तेदार बर्खास्त फौजी को गोली मार गिरफ्तार कर लिया। वहीं फरार आरोपी पति की तलाश की जा रही है।
यूपी के इटावा में हर माह सात हजार रुपये गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए एक पति ने पत्नी और सास के हाथ पैर दुपटटे से बांध गला दरांती से रेत नृशंस हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। दो दिन से दरवाजे न खुलने पर दूधिए की शंका पर सोमवार को डबल मर्डर का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने 12 घंटों के भीतर सनसनीखेज घटना का खुलासा कर मुठभेड़ में आरोपी पति के एक रिश्तेदार बर्खास्त फौजी को गोली मार गिरफ्तार कर लिया। वहीं फरार आरोपी पति की तलाश की जा रही है।
एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि भरथना थाना क्षेत्र के चंदेठी जैतपुर ख्वाज्गी गांव में 55 साल की पुष्पा देवी यादव अपनी विवाहित बेटी 35 साल की निर्मला देवी यादव उर्फ मंजू यादव के साथ अकेली रहतीं थीं। पुष्पा के पति सुरेश चंद्र दिल्ली में रहते हैं और बेटा पुणे में। बेटी निर्मला देवी की शादी मैनपुरी किशनी के मिदिया गांव के सत्येंद्र के साथ हुई थी। शादी के चार माह बाद से ही वह मायके आकर रहने लगी। पति पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है। पिछले दिनों कोर्ट से पति सत्येंद्र को पत्नी को हर महीने सात हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश हुआ था। इसी से क्षुब्ध होकर उसने पत्नी और सास को रास्ते से हटाने की साजिश रची और वारदात को अंजाम दे डाला।
पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए सेना के बर्खास्त जवान मुकेश यादव निवासी नगला तुला कुर्रा मैनपुरी ने बताया कि वह सत्येंद्र का मौसेरा बहनोई है। 15 अगस्त की शाम को वह कोल्डड्रिंक में दवाई मिलाकर ले गया था। दवाई मिली कोल्डड्रिंक पीने के बाद पुष्पादेवी व निर्मला बेहोश हो गईं। इसके बाद पीछे के गेट से सत्येंद्र भी आ गया और दोनों के हाथ पैर दुपटटे से बांध दिए। उसने पहले पुष्पादेवी के पैर पकड़े और सत्येंद्र ने चाकू व दरांती से गला रेत दिया। इसके बाद निर्मला को भी ऐसे ही मार दिया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी पति, मुकेश और सत्येंद्र के सगे बहनोई विजय सिंह समेत चार पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी पति की तलाश की जा रही है। पकड़ा गया मुकेश यादव सेना से चोरी के आरोप में वर्ष 2010 में बर्खास्त किया गया था।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें