इटावा चोटीकांड का मुख्य आरोपी गगन यादव अरेस्ट, कथावाचकों के अपमान पर हुआ था बवाल

संक्षेप: यूपी के इटावा में चोटी कांड का मुख्य आरोपी गगन यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कथावाचक की चोटी काटकर उसे सरेआम अपमानित किया गया था। इस घटना के बाद बड़ा बवाल मचा था।

उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के दांदरपुर गांव में भागवताचार्यों के अपमान के कारण विवाद बढ़ गया। कथावाचक की चोटी काटकर उसे सरेआम अपमानित किया गया था। इस घटना के बाद बड़ा बवाल मचा था। हिंसा के मुख्य आरोपी गगन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार शुक्ला ने मंगलवार को बताया कि बकेवर हिंसा के मुख्य आरोपी गगन यादव को इटावा पुलिस में गिरफ्तार कर अपर मुख्य न्यायिक मज्ट्रिरेट सर्वेश यादव की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गगन यादव के मामले की अब अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को की जाएगी।

यादव के वकील की ओर से जमानत याचिका भी अदालत में पेश की गई थी जिसको अदालत ने संगीन अपराधों की श्रेणी में सुमार मानते हुए खारिज कर दिया है। शुक्ला ने बताया कि अब गगन यादव की जमानत के लिए जिला जज की अदालत में उनके वकील की ओर से आज का दाखिल की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीश चंद्र ने बताया कि 26 जून को बकेवर इलाके के दादरपुर गांव में हुए बवाल और हंगामा के मुख्य आरोपी गगन यादव को क्राइम ब्रांच और बकेवर पुलिस में मेरठ के मवाना स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है । क्राइम ब्रांच की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच मेरठ से इटावा लेकर के गगन यादव को आई है और उसके बाद इटावा मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकत्सिालय में उसका मेडिकल कराया गया जिसके बाद उसके अदालत में पेश किया गया ।

क्या था पूरा मामला इसी साल 26 जून को थाना बकेवर क्षेत्र के ग्राम दादरपुर में कथावाचक की चोटी काटकर उसे सरेआम अपमानित किया गया था। इस घटना के बाद बड़ा बवाल मचा था। कथावाचकों के और मारपीट की घटना के बाद गगन यादव के आह्वान पर सैकड़ों लोग एकजुट हुए थे । भीड़ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हिंसा, तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव किया था। इस दौरान कई वाहन क्षतग्रिस्त हो गए और इलाके में तनाव का माहौल बन गया था।