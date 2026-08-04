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Etawah Auraiya News: नवीन मंडी परिसर में पल्लेदार का शव मिलने से मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा के नवीन मंडी परिसर में एक युवक संजीव का शव मिला। वह पांच साल से पल्लेदारी का काम कर रहा था। मृतक की पहचान परिजनों द्वारा की गई। पुलिस प्रारंभिक जांच कर रही है, जिसमें शराब के अधिक सेवन से मौत की संभावना जताई गई है। परिवार इस घटना से सदमे में है।

Etawah Auraiya News: नवीन मंडी परिसर में पल्लेदार का शव मिलने से मचा हड़कंप

Etawah Auraiya News: इटावा। फर्रुखाबाद रोड पर स्थित नवीन मंडी परिसर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की शिनाख्त मंडी के पल्लेदार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ऊधमपुर सैफई के रहने वाले 35 साल के संजीव पुत्र रामरूप पांच साल से नवीन मंडी परिसर में पल्लेदारी का काम करते थे। मंगलवार सुबह मंडी परिसर में आढ़ती व व्यापारी पहुंचे तो वहां संजीव का शव पड़ा मिला। सूचना पुलिस को दी गई पुलिस ने छानबीन करके शिनाख्त की और परिजनों को सूचना दी। परिजन रोते बिलखते हुए मंडी पहुंचे। परिजनों ने पुलिस को बताया कि संजीव काम पर गया था लेकिन लौटकर नहीं आया।

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मौत कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं। प्रथमदृष्टया शराब के अधिक सेवन से मौत होने की संभावना है। मामले की छानबीन की जा रही है।

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