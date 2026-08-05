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Etawah Auraiya News: चोरी की बाइक और तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: बकेवर में पुलिस ने हाइवे पर वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक और तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सुरजीत है, जो फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बाइक चला रहा था। पुलिस ने उसे संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है।

Etawah Auraiya News: चोरी की बाइक और तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार

Etawah Auraiya News: बकेवर। पुलिस ने हाइवे पर वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक और तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष विपिन कुमार मलिक ने बताया कि मंगलवार रात बिजौली चौकी इंचार्ज शोभित प्रजापति पुलिस टीम के साथ बिजौली ओवरब्रिज के पास आमहार मोढ़ पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। एक बाइक तेज गति से आती दिखाई दी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। तलाशी में आरोपी से तमंचा 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए।

पूछताछ में युवक ने अपना नाम सुरजीत पुत्र सुनील कुमार, निवासी ग्राम कोकपुरा, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी बताया। आरोपी ने पकड़े जाने के डर से फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी पुलिस ने बाइक का चेसिस नंबर आरटीओ पोर्टल पर चेक किया तो पता चला कि बाइक गोविंद कुमार राठौर,तुलसी नगर, चक्रधारी, बड़ा पहाड़ी पारा,रायपुर, छत्तीसगढ़ के नाम पंजीकृत है।

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