Etawah Auraiya News: अचानक तबीयत बिगड़ने से युवक की मौत
Etawah Auraiya News: भरथना के एक युवक अमित कुमार तिवारी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
Etawah Auraiya News: भरथना। दोपहर के समय अचानक तबीयत बिगड़ने से एक युवक की मौत हो गई। परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अमित कुमार तिवारी 30 पुत्र बिन्देश तिवारी के रूप में हुई है। बताया गया कि दोपहर करीब सवा 12 बजे अमित की तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उपनिरीक्षक गीता देवी ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
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