Etawah Auraiya News: देशी शराब ठेके के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, बंद कराने की मांग
Etawah Auraiya News: बकेवर के ग्राम पंचायत नदगवा में ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने नील देवता-बधा रोड पर खोले गए देसी शराब के ठेके के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि ठेका बंद किया जाए, क्योंकि इससे आसपास के गांवों के बच्चों को खतरा है। महिलाओं ने बताया कि स्कूल के पास शराब पीने वालों के कारण छात्राओं को अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है।
Etawah Auraiya News: बकेवर। क्षेत्र की ग्राम पंचायत नदगवा के मजरा में तीन दिन पूर्व नील देवता-बधा रोड पर खोले गए देसी शराब के ठेके के विरोध में शनिवार को ग्रामीण महिलाओं और पुरूषो ने प्रदर्शन कर ठेका बंद कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ठेका ऐसे स्थान पर खोला गया है, जहां से आसपास के करीब एक दर्जन गांवों के लगभग दो हजार महिला-पुरुष और छात्र-छात्राओं का प्रतिदिन आवागमन रहता है। महिलाओं का आरोप है कि ठेके से करीब 200 मीटर की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है। विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों और विशेषकर छात्राओं पर शराब के नशे में धुत लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जिससे बच्चों और अभिभावकों में भय का माहौल है।
महिलाओं ने बताया कि इसी मार्ग से वे प्रतिदिन खेतों और घास लेने जाती हैं तथा लखना कस्बे में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। ठेके के घिराव की सूचना पर थानाध्यक्ष ने लवेदी पुलिस को मौके पर भेजा और प्रर्दशन कर रही महिलाओ को समझा-बुझाकर वापस भेज दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।