Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: कालिका मंदिर में चेन स्नेचिंग, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: 25 जुलाई को लखना के कालिका देवी मंदिर में दर्शन-पूजन के दौरान एक महिला के गले से डेढ़ तोला सोने की चेन चोरी हो गई। पीड़िता सूरती यादव ने बकेवर थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला पंजीकृत कर जांच शुरू की। चेन की कीमत लगभग 1.75 लाख रुपये बताई जा रही है।

Etawah Auraiya News: कालिका मंदिर में चेन स्नेचिंग, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Etawah Auraiya News: बकेवर। लखना स्थित कालिका देवी मंदिर में दर्शन-पूजन के दौरान एक महिला के गले से डेढ़ तोला सोने की चेन पार कर दी गई। घटना के बाद पीड़िता ने बकेवर थाने में तहरीर देकर पुलिस से मुकदमा दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी और चेन बरामद करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरु कर दी है। जसवंतनगर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी सूरती यादव पत्नी कौशलेंद्र पाल सिंह 25 जुलाई की सुबह नौ बजे परिजनों के साथ कालिका देवी मंदिर में दर्शन करने आई थीं। सुबह करीब साढ़े नौ बजे मंदिर परिसर में अधिक भीड़ होने का फायदा उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके गले से करीब डेढ़ तोला वजनी सोने की चेन खींच ली और मौके से फरार हो गया।

चोरी गई चेन की कीमत करीब 1.75 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने पीडित के शिकायती पत्र पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।