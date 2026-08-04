Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: डंपर की निकली पत्ती से ऑटो सवार महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर के बलरई थाना क्षेत्र में पारना मोड़ पर एक सड़क दुर्घटना में 36 वर्षीय सुनीता देवी की बांह में डंपर की नुकीली पत्ती घुस गई। वह अपने पति के साथ ऑटो में लौट रही थीं। दुर्घटना के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

Etawah Auraiya News: डंपर की निकली पत्ती से ऑटो सवार महिला घायल

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। बलरई थाना क्षेत्र में पारना मोड़ के पास एक सड़क हादसे में डंपर की बॉडी से निकली नुकीली पत्ती ऑटो सवार महिला की बांह में घुस गई, जिससे उसकी बांह बुरी तरह फट गई। जानकारी के अनुसार थाना बलरई क्षेत्र के गांव नगला असरोही निवासी 36 वर्षीय सुनीता देवी पत्नी जितेंद्र कुमार अपने पति के साथ जैतपुर से ऑटो से घर लौट रही थीं। ऑटो उनके पति जितेंद्र कुमार चला रहे थे। जब वे ग्राम फकीरे की मड़ैया के निकट पारना मोड़ पर पहुंचे, तभी सड़क पर खड़े गौवंश के झुंड को बचाने के प्रयास में ऑटो का संतुलन बिगड़ गया।

इसी दौरान सामने से आ रहे डंपर को बगल से गुजरने के दौरान उसकी बॉडी में निकली कोई नुकीली लोहे की पत्ती सुनीता देवी की बांह में घुस गई, जिससे उनकी बांह बुरी तरह लहूलुहान हो गई आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायल महिला को उसके पति सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।