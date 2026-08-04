Etawah Auraiya News: डंपर की निकली पत्ती से ऑटो सवार महिला घायल
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर के बलरई थाना क्षेत्र में पारना मोड़ पर एक सड़क दुर्घटना में 36 वर्षीय सुनीता देवी की बांह में डंपर की नुकीली पत्ती घुस गई। वह अपने पति के साथ ऑटो में लौट रही थीं। दुर्घटना के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। बलरई थाना क्षेत्र में पारना मोड़ के पास एक सड़क हादसे में डंपर की बॉडी से निकली नुकीली पत्ती ऑटो सवार महिला की बांह में घुस गई, जिससे उसकी बांह बुरी तरह फट गई। जानकारी के अनुसार थाना बलरई क्षेत्र के गांव नगला असरोही निवासी 36 वर्षीय सुनीता देवी पत्नी जितेंद्र कुमार अपने पति के साथ जैतपुर से ऑटो से घर लौट रही थीं। ऑटो उनके पति जितेंद्र कुमार चला रहे थे। जब वे ग्राम फकीरे की मड़ैया के निकट पारना मोड़ पर पहुंचे, तभी सड़क पर खड़े गौवंश के झुंड को बचाने के प्रयास में ऑटो का संतुलन बिगड़ गया।
इसी दौरान सामने से आ रहे डंपर को बगल से गुजरने के दौरान उसकी बॉडी में निकली कोई नुकीली लोहे की पत्ती सुनीता देवी की बांह में घुस गई, जिससे उनकी बांह बुरी तरह लहूलुहान हो गई आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायल महिला को उसके पति सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
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