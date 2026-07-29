Etawah Auraiya News: बाइक की टक्कर से महिला घायल
Etawah Auraiya News: बकेवर। लखना के बाईपास तिराहे पर एक महिला, रेनू देवी, तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से घायल हो गई। घटना के बाद उसे अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे का कारण एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल बताई जा रही है।
Etawah Auraiya News: बकेवर। क्षेत्र के नगर लखना स्थित बाईपास तिराहे पर बुधवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक महिला घायल हो गई। हादसे के बाद घायल को अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मैनपुरी जनपद के कस्बा करहल निवासी सुनील कुमार पुत्र गयादीन ने बताया कि वह बुधवार की दोपहर पत्नी रेनू देवी के साथ मोटरसाइकिल से लखना स्थित कालिका देवी मंदिर पर पूजा करने जा रहा था। जैसे ही वह लखना बाईपास तिराहे पर पहुंचा, तभी सामने से आ रही एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। दुर्घटना मे सुनील की पत्नी रेनू देवी सड़क पर गिर पड़ीं।
हादसे में उनके मुंह, सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। पैर काफी फट गया घायल महिला का प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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