Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: बाइक की टक्कर से महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: बकेवर। लखना के बाईपास तिराहे पर एक महिला, रेनू देवी, तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से घायल हो गई। घटना के बाद उसे अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे का कारण एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल बताई जा रही है।

Etawah Auraiya News: बाइक की टक्कर से महिला घायल

Etawah Auraiya News: बकेवर। क्षेत्र के नगर लखना स्थित बाईपास तिराहे पर बुधवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक महिला घायल हो गई। हादसे के बाद घायल को अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मैनपुरी जनपद के कस्बा करहल निवासी सुनील कुमार पुत्र गयादीन ने बताया कि वह बुधवार की दोपहर पत्नी रेनू देवी के साथ मोटरसाइकिल से लखना स्थित कालिका देवी मंदिर पर पूजा करने जा रहा था। जैसे ही वह लखना बाईपास तिराहे पर पहुंचा, तभी सामने से आ रही एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। दुर्घटना मे सुनील की पत्नी रेनू देवी सड़क पर गिर पड़ीं।

ये भी पढ़ें:Chapra News: तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से वृद्धा गंभीर

हादसे में उनके मुंह, सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। पैर काफी फट गया घायल महिला का प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: देवपुरा चौराहे पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला घायल
ये भी पढ़ें:Balrampur News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला गंभीर घायल, चालक पर केस दर्ज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News Madhya Pradesh Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।