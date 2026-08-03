Etawah Auraiya News: दवा खिलाने गई महिला को भैंस ने पटका, गंभीर घायल
Etawah Auraiya News: जसंवतनगर। क्षेत्र के ग्राम नगला केशो कुरसेना में सोमवार शाम पालतू भैंस के हमले में
Etawah Auraiya News: जसंवतनगर। क्षेत्र के ग्राम नगला केशो कुरसेना में सोमवार शाम पालतू भैंस के हमले में 50 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। ग्राम नगला केशो निवासी 50 वर्षीय मिथिलेश कुमारी पत्नी स्वर्गीय प्रेम सिंह सोमवार शाम घर के सामने नीम के पेड़ से बंधी अपनी बीमार भैंस को दवा खिलाने पहुंची थीं। इसी दौरान भैंस अचानक उग्र हो गई और उन पर हमला बोल दिया। भैंस ने उन्हें पटक दिया और पैरों से कई बार कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।महिला
की चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े। काफी मशक्कत के बाद उन्हें भैंस के चंगुल से छुड़ाया गया। इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जसवंतनगर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए बेहतर उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।
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