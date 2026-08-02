Etawah Auraiya News: इंस्टाग्राम की दोस्ती बनी मुसीबत, मासूम संग घर छोड़ निकली महिला मिली
Etawah Auraiya News: जसवन्तनगर में एक महिला ने इंस्टाग्राम पर अंजान व्यक्ति से दोस्ती के बाद अपने दो वर्षीय बच्चे के साथ घर छोड़ दिया। उसके पति को अपहरण की 20 हजार रुपये की मांग से संबंधित फोन आया। पुलिस की मिशन शक्ति टीम ने महिला और बच्चे को सुरक्षित ढूंढ निकाला।
Etawah Auraiya News: जसवन्तनगर। सोशल मीडिया पर अंजान व्यक्ति से हुई दोस्ती एक महिला के लिए भारी पड़ गई। इंस्टाग्राम पर बने संपर्क के बाद बहकावे में आकर महिला अपने दो वर्षीय बच्चे के साथ घर छोड़कर निकल आई। इसी बीच उसके पति के पास पत्नी के अपहरण का दावा करते हुए 20 हजार रुपये की फिरौती मांगने का फोन पहुंच गया। मिशन शक्ति टीम की सतर्कता से महिला और बच्चा सकुशल मिल गए। रविवार को थाना जसवन्तनगर की मिशन शक्ति टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे दो वर्षीय बच्चे के साथ घूम रही महिला संदिग्ध अवस्था में मिली।
पूछताछ में उसने बताया कि वह मैनपुरी जिले के थाना किशनी क्षेत्र की रहने वाली है और इंस्टाग्राम पर एक अज्ञात युवक से पहचान होने के बाद उसके कहने पर घर से निकल आई थी।महिला के मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने उसके पति से संपर्क किया। पति ने बताया कि पत्नी और बच्चे के लापता होने की सूचना पहले ही थाना किशनी में दर्ज कराई जा चुकी है। उसने यह भी बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर महिला के अपहरण की बात कहते हुए उसे छोड़ने के बदले 20 हजार रुपये की मांग की थी।
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