Etawah Auraiya News: मेड़ पर लकड़ी गाड़ने पर मारपीट, चार गंभीर घायल

Etawah Auraiya News: मेड़ पर लकड़ी गाड़ने पर मारपीट, चार गंभीर घायल
Etawah Auraiya News: चकरनगर के सहसों थाना क्षेत्र के मिटहटी गांव में रविवार सुबह लकड़ी गाड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी से मारपीट में बदलने पर चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का उपचार कराते हुए दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज की। मामले की जांच चल रही है।
Etawah Auraiya News: चकरनगर। सहसों थाना क्षेत्र के ग्राम मिटहटी में रविवार सुबह खेत की मेड़ पर लकड़ी गाड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। घटना में चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराकर द्वितीय पक्ष के सात लोगों पर बलवा सहित गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सहसों थाना के मिटहटी गांव में सुदामा सिंह और रामऔतार सिंह यादव के बीच रविवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे खेत की मेड़ पर लकड़ी गाड़ने को लेकर विवाद हुआ।
कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी- डंडे चलने लगे। मारपीट में दोनों पक्ष से चार लोगों को चोटें आईं। घायलों का उपचार कराने के बाद दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी। प्रथम पक्ष सुधामालाल की तहरीर पर पुलिस ने रामअवतार सिंह, प्रवेंद्र सिंह, श्याम सिंह, अवनीश कुमार, विकास, विजय कुमार, मुलायम सिंह निवासीगण ग्राम मिटहटी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(3) और 191(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। वहीं दूसरे पक्ष की तहरीर पर भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। द्वितीय पक्ष से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि इंदल सिंह ने आरोप लगाते हुये बताया कि प्रथम पक्ष से गोलू ने शनिवार को ट्रैक्टर से मेड तोड़कर खेत में जोत दिया। आज हमारे घर के लोग अपने खेत में लकड़ी गाड़ रहे थे तभी द्वितीय पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया जिसमें विकास और मुलायम सिंह के गंभीर चोट लगी है। इसके बाद भी पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही कर दी है। प्रभारी निरीक्षक सहसों वीरेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि खेत की मेड़ को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ है। प्रथम पक्ष से सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। द्वितीय पक्ष बाद में तहरीर लेकर आया है। जिसकी जांच चल रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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