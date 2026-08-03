Etawah Auraiya News: बिजली की आंख-मिचौली से त्रस्त ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, उपकेंद्र पर दिया धरना

Etawah Auraiya News: भरथना के ग्रामीणों ने बिजली की अघोषित कटौती और बदहाल आपूर्ति के खिलाफ धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले एक महीने से बिजली हालत खराब है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने दो दिनों में समस्या हल करने का आश्वासन दिया।

Etawah Auraiya News: भरथना। बिजली की अघोषित कटौती और बदहाल आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों का सोमवार देर शाम आखिरकार सब्र जवाब दे गया। करीब आधा दर्जन गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में साम्हों स्थित 33/11 केवी बिजली उपकेंद्र पहुंच गए और बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।

ग्रामीणों का आरोप ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब एक माह से गांवों में बिजली की हालत बेहद खराब है। दिन में दो से तीन घंटे बिजली आती है और रात में भी कटौती का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में उमस भरी गर्मी में लोग बेहाल हैं और घरों में लगे पंखे-कूलर शोपीस बने हुए हैं।

समस्या की सूचना देने के बावजूद ग्रामीणों का कहना है कि बिजली संकट को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। शिकायतों के बाद भी जब व्यवस्था नहीं सुधरी तो ग्रामीणों ने बिजली उपकेंद्र पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उपकेंद्र पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी होने लगी।

धरने का समाधान करीब दो घंटे तक चले धरने के बाद विभाग के जेई प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर समस्या के समाधान के लिए दो दिन का समय मांगा। काफी देर तक चली बातचीत और समझाने-बुझाने के बाद ग्रामीणों ने आपूर्ति में सुधार का आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त कर दिया।

बिजली विभाग का जवाब एसडीओ दिलीप कुमार शाहू ने बताया कि क्षेत्र में बिजली का लोड अधिक होने के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और एक-दो दिनों में व्यवस्था दुरुस्त कर ग्रामीणों को सुचारू बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।