Etawah Auraiya News: अपर निदेशक ने देखी पशुओं के टीकाकरण व इलाज की व्यवस्था

Etawah Auraiya News: बकेवर, संवाददाता। अपर निदेशक कानपुर मंडल डॉ विजय वीर चंद्रायल ने महेवा के पशु अस्पताल का निरीक्षण किया। वहां केवल दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मौजूद मिले। गांव व्यासपुरा में उन्होंने पशुओं के टीकाकरण का निरीक्षक किया। पशु डाक्टर विनय कुमार मिश्रा, पशुधन प्रसार अधिकारी अनिल वीर सिंह चौहान व वैक्सीनेटर कप्तान सिंह, आनंद सिंह, विक्रम यादव, गौरव कुमार आदि कर्मचारियों के द्वारा टीकाकरण किया जा रहा था।

पशु अस्पताल का निरीक्षण

टीकाकरण की जानकारी

अपर निदेशक ने पशु पालकों से भी टीकाकरण को लेकर बातचीत की। अपर निदेशक ने पशु अस्पताल बकेवर का निरीक्षण किया। जहां उन्होंने वैक्सीनेशन रजिस्टर, सेंट्रल स्टॉक बुक, मेडिसिन रजिस्टर आदि देखे। पशुओं की संख्या व टीकाकरण की जानकारी ली। अपर निदेशक ने बताया कि महेवा ब्लॉक के महेवा व बकेवर पशु अस्पतालों के निरीक्षण किया। महेवा में केवल दो चतुर्थश्रेणी स्टाफ मौजूद मिला था, बताया गया कि अन्य स्टाफ टीकाकरण में गया है।ब्लॉक में अब तक 11 हजार से अधिक पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। जिसमें तीन हजार भारत पशुधन एप्प पर अपलोड भी हो गये है। पशु अस्पतओं में पशु डॉक्टरों के न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विभाग में पशु डॉक्टरों, फार्माशिष्ट व सहायक की कमी है। उन्होंने बताया कि अप्रशिक्षित झोलाछाप पशुओं का इलाज नहीं कर सकते। विभागीय डॉक्टर के निर्देशन में प्राथमिक इलाज पट्टी आदि कर सकते हैं।