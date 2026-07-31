Etawah Auraiya News: सोशल मीडिया का सावधानी से करें प्रयोग
Etawah Auraiya News: इटावा। पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को अपराधों के प्रति सतर्क किया। खास तौर से महिलाओं को जागरूक किया और उन्हें यह भी बताया कि साइबर अपराधों से किस तरह
Etawah Auraiya News: इटावा। पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को अपराधों के प्रति सतर्क किया। खास तौर से महिलाओं को जागरूक किया और उन्हें यह भी बताया कि साइबर अपराधों से किस तरह बचा जा सकता है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया का सावधानी से प्रयोग करें। अपराध का शिकार होने पर हेल्पलाइन पर फोन कर तुरंत सहायता लें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना बढपुरा की पुलिस ने यह अभियान चलाया। महिलाओं और बालिकाओं को बताया कि किस तरह सतर्कता बरत साइबर अपराधों से बच सकते हैं। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी बताए और यह जानकारी दी कि किस स्थिति में कौन सा हेल्पलाइन नंबर डायल करना है।
पुलिस ने कहा कि अपना ओटीपी कभी किसी को ना बताएं और सोशल मीडिया का सावधानी से प्रयोग करें, इसमें असावधानी होने पर परेशानी हो सकती है।
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