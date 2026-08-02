Etawah Auraiya News: दो अलग-अलग सड़क हादसों में छह गंभीर घायल, तीन रेफर

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। क्षेत्र में रविवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पहला हादसा बलरई मार्ग पर गांव ज्वालापुर की मड़ैया के सामने हुआ। यहां तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दोनों बाइक चालकों समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों में एक पांच वर्षीय मासूम और दो महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, बहादुरपुर निवासी 24 वर्षीय प्रदीप कुमार पुत्र बालकराम अपनी भाभी रेशमा पांच वर्षीय भतीजे अंश के साथ बाजार जा रहा था। वहीं दूसरी ओर नगला सलहदी निवासी कृष्णा पुत्र नारायण अपनी मां सोनम के साथ बाजार से गांव लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक तेज रफ्तार में थीं। आमने-सामने आने पर वाहन नियंत्रित नहीं कर सके और जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सभी पांच लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।