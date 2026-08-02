Etawah Auraiya News: दो अलग-अलग सड़क हादसों में छह गंभीर घायल, तीन रेफर
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर में रविवार को दो सड़क हादसों में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया और सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पहले हादसे में तेज रफ्तार बाइकों की टक्कर हुई, जबकि दूसरे में ट्रक और कंटेनर की भिड़ंत हुई।
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। क्षेत्र में रविवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पहला हादसा बलरई मार्ग पर गांव ज्वालापुर की मड़ैया के सामने हुआ। यहां तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दोनों बाइक चालकों समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों में एक पांच वर्षीय मासूम और दो महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, बहादुरपुर निवासी 24 वर्षीय प्रदीप कुमार पुत्र बालकराम अपनी भाभी रेशमा पांच वर्षीय भतीजे अंश के साथ बाजार जा रहा था। वहीं दूसरी ओर नगला सलहदी निवासी कृष्णा पुत्र नारायण अपनी मां सोनम के साथ बाजार से गांव लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक तेज रफ्तार में थीं। आमने-सामने आने पर वाहन नियंत्रित नहीं कर सके और जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सभी पांच लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस सहायता
सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक ललित चतुर्वेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों चालक और मासूम को सैफई रेफर कर दिया।
दूसरा हादसा
दूसरा हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव नगला कन्हई के सामने हुआ। राजस्थान के डींग निवासी 40 वर्षीय ट्रक चालक आबिद पुत्र अशीन मध्यप्रदेश के सतना से ट्रांसफार्मर लादकर दिल्ली जा रहे थे। चालक के अनुसार, आगे चल रहे कंटेनर ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इससे पहले कि वह ट्रक नियंत्रित कर पाते, उनका वाहन कंटेनर के पिछले हिस्से से जा टकराया।
हादसे में ट्रक चालक आबिद गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सैफई रेफर कर दिया गया।
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