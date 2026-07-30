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Etawah Auraiya News: ई-रिक्शा ने स्कूटी में मारी टक्कर, दो छात्र घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा में, स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूटी से घर लौट रहे दो भाई सागर और उदय प्रताप एक सड़क हादसे में घायल हो गए। ई रिक्शा ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों भाई केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं।

Etawah Auraiya News: ई-रिक्शा ने स्कूटी में मारी टक्कर, दो छात्र घायल

Etawah Auraiya News: इटावा। स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूटी से घर लौट रहे दो सगे भाई सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। काशीराम कालोनी निवासी सागर व उसका भाई उदय प्रताप केंद्रीय विद्यालय में इंटर के छात्र हैं। गुरुवार को छुटटी के बाद वे स्कूटी से लौट रहे थे तभी ई रिक्शा ने जिला अस्पताल के सामने स्कूटी में टक्कर मार दी। इससे दोनों भाई घायल हो गए।

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