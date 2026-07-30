Etawah Auraiya News: ई-रिक्शा ने स्कूटी में मारी टक्कर, दो छात्र घायल
Etawah Auraiya News: इटावा में, स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूटी से घर लौट रहे दो भाई सागर और उदय प्रताप एक सड़क हादसे में घायल हो गए। ई रिक्शा ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों भाई केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं।
Etawah Auraiya News: इटावा। स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूटी से घर लौट रहे दो सगे भाई सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। काशीराम कालोनी निवासी सागर व उसका भाई उदय प्रताप केंद्रीय विद्यालय में इंटर के छात्र हैं। गुरुवार को छुटटी के बाद वे स्कूटी से लौट रहे थे तभी ई रिक्शा ने जिला अस्पताल के सामने स्कूटी में टक्कर मार दी। इससे दोनों भाई घायल हो गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।