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Etawah Auraiya News: ट्रक की टक्कर से अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज बस, चार यात्री घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: जसवंतनगर में आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक की टक्कर से रोडवेज बस पलट गई। इस हादसे में चार यात्री घायल हुए। घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मारी, जिससे बस का चालक संतुलन खो बैठा और बस अनियंत्रित हो गई।

Etawah Auraiya News: ट्रक की टक्कर से अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज बस, चार यात्री घायल

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति मीठेपुर के पास सोमवार एक ट्रक की टक्कर लगने से रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार यात्री घायल हो गए। घायलों को बस से निकालकर सीएचसी जसवंतनगर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद नेशनल हाईवे पर आ रही रोडवेज बस को ट्रक ने टक्कर मार दी।

हादसे का विवरण

टक्कर लगने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सवारी चीख पुकार करने लगीं। राहगीरों ने बस में फंसे यात्रियों को निकालने के साथ ही पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस व एंबुलेंस पहुंची और हादसे में घायल 20 वर्षीय अंजली पुत्री यशपाल सिंह निवासी शाहजहांपुर मैनपुरी, 55 वर्षीय गुड्डी देवी पत्नी ब्रजेश कुमार निवासी कर्री चौबिया, 58 वर्षीय ब्रजेश कुमार पुत्र भिखारी लाल निवासी कर्री थाना चौबिया तथा 34 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र जागेश्वर सिंह निवासी भूमे राजपुर, थाना औंछा (मैनपुरी) शामिल हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर लगने के बाद बस का चालक संतुलन खो बैठा, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने राहत कार्य शुरू किया, जिसके बाद पुलिस और एंबुलेंस कर्मियों ने घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया।

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