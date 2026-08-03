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Etawah Auraiya News: टहलने निकले युवक की ट्रेन की चपेट में आकर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा में एक 28 वर्षीय युवक, राहुल, टहलने निकले थे और डीएफसी रेलवे लाइन पर एक मालगाड़ी की चपेट में आ गए। उनकी मौत की सूचना पुलिस को दी गई, जिन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राहुल की शादी 2022 में हुई थी और उनके तीन साल का बेटा है। परिवार में इस हादसे से दुःख का माहौल है।

Etawah Auraiya News: टहलने निकले युवक की ट्रेन की चपेट में आकर मौत

Etawah Auraiya News: इटावा। घर से टहलने निकले युवक की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। वह ट्रैक पार कर रहे थे तभी ट्रेन की चपेट में आ गए। फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र के इंटगांव गांव के रहने वाले एक 28 वर्षीय युवक की सोमवार तड़के डीएफसी रेलवे लाइन पर ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है。

हादसे की जानकारी

इटगांव फ्रेंड्स कालोनी के रहने वाले 28 साल के राहुल पुत्र अमर सिंह सोमवार की सुबह घर से टहलने के लिए निकले थे। टहलते टहलते वह डीएफसी रेलवे लाइन पार करने लगे इसी बीच एक मालगाड़ी की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। सुबह 4.30 बजे शव पड़ा देखकर रेलवे कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मृतक की शिनाख्त हुई। परिजनों ने बताया कि राहुल की शादी वर्ष 2022 में वैदपुरा थाना क्षेत्र के नगला गढ़रियान निवासी राधा देवी से हुई थी। हादसे से पत्नी, मां सरिता देवी और छोटी बहन सोनी का रो रोकर बुरा हाल हो रहा है। उनकी तीन साल का बेटा आरुष है।

पुलिस कार्यवाही

थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि मालगाड़ी के गार्ड से सूचना पर पुलिस पहुंची थी। मामले की छानबीन की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह हादसा कब हुआ था?
यह हादसा सोमवार तड़के हुआ था।
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