Etawah Auraiya News: नौकरी छूटने के तनाव में युवक ने नहर में कूदकर दे दी जान

Etawah Auraiya News: लखना कस्बे में 48 वर्षीय दीपक दुबे ने भोगनीपुर निचली गंगनहर में आत्महत्या कर ली। उसके पिता ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि उनके बेटे को नौकरी नहीं मिली, जिससे वह मानसिक तनाव में रहा। अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताया।

Etawah Auraiya News: बकेवर। लखना कस्बे में रविवार सुबह एक 48 वर्षीय युवक ने भोगनीपुर निचली गंगनहर में छलांग लगाकर जान दे दी। आसपास के लोगों ने उसे नहर से बाहर निकालकर पं. रामाधीन शर्मा 50 शैया संयुक्त चिकित्सालय बकेवर पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के पिता ने बेटे की मौत के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताया है। लखना कस्बा के दीक्षितान मुहाल निवासी मृतक के पिता के अनुसार उनका 48 वर्षीय पुत्र दीपक दुबे नगर पंचायत लखना में आउटसोर्सिंग कर्मचारी था। करीब एक वर्ष पहले उसकी नौकरी समाप्त हो गई थी, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में रहने लगा था।

हत्या के प्रयास रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह घर से निकला और कहराहान मुहाल स्थित सैय्यद बाबा की मजार के पास भोगनीपुर गंगनहर में छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक को नहर में डूबता देख आसपास के लोगों ने तत्काल नहर में उतरकर उसे बाहर निकाला और निजी वाहन से 50 शैया अस्पताल बकेवर पहुंचाया। इमरजेंसी में तैनात डॉ. रवीन्द्र साहू ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर बकेवर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। मृत्यु की सूचना मिलते ही पत्नी साधना, पुत्र 20 साल के आयुष, 16 साल के अभय, पुत्री 18 साल की मेघा, मां गीता सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मृतक के घर पहुंचे।

परिवार का आरोप मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद बेटे को दोबारा नौकरी नहीं दी गई, जिससे वह लंबे समय से अवसाद में था। उनका कहना है कि बेटे की मौत के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष का स्पष्टीकरण नगर पंचायत अध्यक्ष गणेश शंकर पोरवाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दीपक दुबे को मिर्गी के दौरे आते थे, जिसके कारण वह नियमित रूप से ड्यूटी नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से आउटसोर्सिंग एजेंसी कृष्णा कंपनी, झांसी ने उसकी सेवाएं समाप्त की थीं। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं। थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने बताया कि अभी तक इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।