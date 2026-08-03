Etawah Auraiya News: बाग में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

Etawah Auraiya News: बकेवर में एक युवक ने पेड़ पर गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सुधीर सक्सैना के रूप में हुई है, जो कैंसर का इलाज करा रही मां की देखभाल के लिए घर आया था। वह अपने पीछे पत्नी और दो बेटियों को छोड़ गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Etawah Auraiya News: बकेवर। थाना क्षेत्र के ग्राम कंडैया के सामने कुडरिया रजवाह के पास रामलखन पतरौल के बाग में रविवार रात एक युवक ने पेड़ पर गमछे से फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान ग्राम बिजौली निवासी सुधीर सक्सैना 30 पुत्र बबलेश कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के बड़े भाई उदयवीर सक्सैना ने बताया कि सुधीर रविवार शाम 5 बजे घर से लापता हो गया था। वह अपनी मां सुशीला देवी का ग्वालियर में कैंसर का इलाज कराने गया था। रात को वापस लौटने पर पता चला कि छोटा भाई घर से निकला है और वापस नहीं आया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा।

पुलिस जांच सोमवार करीब 11 बजे सूचना मिली कि कंडैया गांव के सामने एक बाग में एक युवक पेड़ से लटका हुआ है। मौके पर पहुंचकर देखा तो वह सुधीर ही था। सूचना पर थानाध्यक्ष विपिन कुमार मलिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ उपनिरीक्षक भगवान सिंह, शोभित प्रजापति , रामबाबू, मौजूद रहे। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराकर पंचनामा की कार्रवाई की। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। ग्राम बिजौली से भी परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

परिवार की स्थिति परिजनों ने बताया कि सुधीर अहमदाबाद में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। मां के ऑपरेशन के कारण वह 20 दिन पहले ही घर आया था।

सुधीर अपने पीछे पत्नी सुमन देवी और दो बेटियों वंदना 6 वर्ष और मानसी 2 वर्ष को छोड़ गया है। घर में कोहराम मचा हुआ है। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस का बयान थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक ने बताया आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।