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Etawah Auraiya News: दुकान पर फांसी लगाकर की खुदकुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: उदी के जरहोली गांव में 27 वर्षीय शिवम भदौरिया ने अपनी दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में शोक और हाहाकार मच गया। शिवम, जो वेज बिरयानी का ठेला लगाते थे, का छोटा भाई अनुज सुबह दुकान पहुंचा और उसे फांसी के फंदे पर लटका देखा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।

Etawah Auraiya News: दुकान पर फांसी लगाकर की खुदकुशी

Etawah Auraiya News: उदी। बढ़पुरा थाना क्षेत्र के गांव जरहोली निवासी एक युवक ने अपनी दुकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। घटनना से परिवार में कोहराम मच गया। जरहोली के रहने वाले 27 साल के शिवम भदौरिया पुत्र छोटे सिंह भदौरिया ने रविवार सुबह करीब 4:30 बजे यमुना तिराहा स्थित अपनी दुकान पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वेज बिरयानी का ठेला लगाकर जीवन यापन करता था। 6 बजे शिवम का छोटा भाई अनुज यमुना तिराहा स्थित उक्त दुकान पर पहुंचा तो बड़े भाई को फांसी के फंदे पर लटका देखकर परिजनों व पुलिस को सूचना दी। बढ़पुरा थानाध्यक्ष कृपाल सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माला है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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