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Etawah Auraiya News: ब्रह्माणी देवी मंदिर जा रही महिला की मालगाड़ी की चपेट में आकर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: जसवंतनगर में 60 वर्षीय महिला, शकुंतला देवी, बलरई स्थित ब्रह्माणी देवी मंदिर के दर्शन के दौरान डीएफसीसी रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना ने उनके परिवार और गांव में शोक फैलाया।

Etawah Auraiya News: ब्रह्माणी देवी मंदिर जा रही महिला की मालगाड़ी की चपेट में आकर मौत

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। बलरई स्थित प्रसिद्ध ब्रह्माणी देवी मंदिर में दर्शन करने आई 60 वर्षीय महिला की डीएफसीसी रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद साथ चल रही महिलाओं में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पहचान फिरोजाबाद जिले के थाना नगला सिंघी क्षेत्र के ग्राम टीकरी निवासी शकुंतला देवी 60 पत्नी नवाब सिंह के रूप में हुई है। बताया गया कि वह अपने गांव की अन्य महिलाओं के साथ टूंडला से कानपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से बलरई रेलवे स्टेशन पहुंची थीं।

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प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्टेशन यार्ड में डीएफसीसी रेलवे ट्रैक पार करते समय अचानक एक मालगाड़ी आ गई, जिसकी चपेट में आने से शकुंतला देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और साथ मौजूद महिलाओं ने शोर मचाकर लोगों को सूचना दी।

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अस्पताल का उपचार

सूचना पर पहुंची एंबुलेंस के ईएमटी धीरेंद्र प्रताप ने घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जसवंतनगर पहुंचाया। वहां चिकित्सक डॉ. विकास अग्निहोत्री ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा हादसे की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। बताया गया कि शकुंतला देवी के पति नवाब सिंह की करीब 25 वर्ष पूर्व एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने पीछे एक पुत्र, चार विवाहित पुत्रियां और एक अविवाहित पुत्री को छोड़ गई हैं। श्रद्धा और आस्था के साथ मंदिर दर्शन के लिए निकली महिला की हादसे में मौत से गांव और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना जसवंतनगर में ब्रह्माणी देवी मंदिर के पास हुई।
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