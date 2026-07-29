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Etawah Auraiya News: अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्ध की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम उरेंग में, मंगलवार रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 65 वर्षीय बृध्द विश्वनाथ पाल की मौत हो गई। शव तो लुधियानी मार्ग पर मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिवार में गम का माहौल है।

Etawah Auraiya News: अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्ध की मौत

Etawah Auraiya News: बकेवर। थाना क्षेत्र के ग्राम उरेंग में मंगलवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 65 वर्षीय बृध्द की मौत हो गई। बुधवार सुबह लुधियानी मार्ग पर देशी शराब ठेके के पास सड़क किनारे शव पड़ा देख राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान विश्वनाथ पाल 65 वर्ष निवासी ग्राम इकघरा। लकड़ी का कटान करवाते थे। आशंका है कि रात में वापस लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थानाध्यक्ष के निर्देश पर उपनिरीक्षक अरविंद पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।मृतक

की पत्नी सिया देवी व अन्य परिजन सूचना पर मौके पर पहुंचे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक का एक बेटा भूपेंद्र उर्फ डोरी लाल नोएडा में प्राइवेट नौकरी करता है।

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