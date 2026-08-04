Etawah Auraiya News: चेहल्लुम पर निकले ताजिये, प्रमुख मार्गों से गुजरकर कर्बला में हुए सुपुर्द
Etawah Auraiya News: भरथना में मंगलवार शाम ताजियों का जुलूस पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ निकाला गया। यह जुलूस विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कर्बला पहुंचा, जहां ताजियों को दफन किया गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, और पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी।
Etawah Auraiya News: भरथना। चेहुल्लम पर मंगलवार की शाम कस्बे में अकीदत और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ ताजियों का जुलूस निकाला गया। स्टेशन रोड से शुरू हुआ जुलूस जवाहर रोड, तिलक रोड सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। मातमी धुनों के बीच बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुलूस में शामिल रहे और या हुसैन की सदाओं से माहौल गूंजता रहा। जुलूस निर्धारित मार्गों से शांतिपूर्वक गुजरते हुए देर रात को कर्बला पहुंचा, जहां धार्मिक परंपराओं के मुताबिक ताजियों को दफन किया गया। चेहुल्लम के जुलूस के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर अरिमर्दन सिंह सहित पुलिस बल पूरे समय जुलूस के साथ मौजूद रहे।
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