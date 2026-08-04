Etawah Auraiya News: शिया समाज ने गमगीन माहौल में सुपुर्दे खाक किए चेहल्लुम के ताजिये

Etawah Auraiya News: इटावा। शहीदे आजम इमाम हुसैन और शहीदाने कर्बला के चेहलुम पर शिया समाज द्वारा आयोजक गुलामुस सैयदेन और राहत अक़ील के कदीमी अलविदाई ताजियों का जुलूस अंजुमन स्कूल स्थित सराये शेख व सैदबाड़ा स्थित शरीफ मंज़िल से परम्परागत तरीके से गमगीन माहौल में निकला। चेहलुम के अलविदाई ताजिये मौलाना अनवारुल हसन ज़ैदी इमामे जुमा इटावा की मौजूदगी में तहसील चौराहा, नगर पालिका चौराहा, तिकोनिया, नोरंगबाद चौराहा, नया शहर, रामगंज चौराहा, कटरा सेवा कली, झम्मन लाल करारी, दरी मोहल्ला, महेरा चुंगी होकर मातमी नोहा ख्वानी के साथ दरगाह हज़रत अब्बास महेरे पहुंचकर गमगीन माहौल में सुपुर्दे खाक किये गए। ताजियों के गश्त के दौरान मुख्य चौराहों पर अहमद जाफर, तनवीर हसन, राहिल सगीर, शारिक सगीर शानू, कैफ वारसी, वातिक हैदर लखनऊ, सैफू, जीशान हैदर, गाजी भोपाल, अयाज़ हुसैन ने नोहा ख्वानी की।