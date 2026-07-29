Etawah Auraiya News: किशनी से बिधूना जा रही बस मे ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर
Etawah Auraiya News: ऊसराहार। किशनी बिधूना मार्ग पर ऊसराहार से बिधूना की ओर सवारियां लेकर जा
Etawah Auraiya News: ऊसराहार। किशनी बिधूना मार्ग पर ऊसराहार से बिधूना की ओर सवारियां लेकर जा रही प्रायवेट बस मे सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर का इंजन बीच से टूटकर दो भागों में बंट गया। बुधवार को एक प्राइवेट बस किशनी से बिधूना की ओर जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक खाली ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने लापरवाही और तेज गति से सीधे बस में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि आस-पास के लोग सहम गए। भिड़ंत के कारण ट्रैक्टर दो टुकड़ों में तब्दील हो गया।
इस भीषण टक्कर के कारण बस में बैठीं स्वाति निवासी मैनपुरी और उनका बेटा कनिष्क 3 वर्ष हल्की चोटे लगने से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।