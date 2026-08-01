Etawah Auraiya News: मारपीट का आरोप, शिकायत करने पर परिवार पर जानलेवा हमला
Etawah Auraiya News: बसरेहर थाना क्षेत्र के विमलेश ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया, जिसमें आरोप लगाया कि खेत में मारपीट के बाद परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। जब उसकी मां आरोपियों को उलाहना देने गई, तो घर में भी मारपीट हुई। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थाना प्रभारी ने छानबीन की बात कही है।
Etawah Auraiya News: बसरेहर। बसरेहर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने एसएसपी को शिकायतीपत्र दिया है। इसमें आरोप लगाया कि मारपीट की शिकायत करने पर परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। मुहब्बतपुर बसरेहर के रहने वाले विमलेश पुत्र मान सिंह ने शिकायतीपत्र में आरोप लगाया कि परिवार के ही लोगों पर खेत में मारपीट की थी। मां उलाहना देने पहुंची तो आरोपियों ने घर पहुंचकर जानलेवा हमला किया। माता पिता के साथ ही छोटे भाई बहन के साथ भी मारपीट की गई। एसएसपी के समक्ष आरोप लगाए कि शिकायत देने थाने पहुंचे तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। थाना प्रभारी बलराज सिंह भाटी ने भू विवाद में मारपीट हुई थी।
छानबीन करके कार्रवाई की जा रही है।
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