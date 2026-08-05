Etawah Auraiya News: मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षकों ने दिया धरना

Etawah Auraiya News: इटावा। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आहवान पर शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। धरने के बाद मांग पत्र भी जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा गया। इसमें शिक्षकों की समस्याओं को उठाया गया है। शिक्षक नेता अरविन्द कैथवार ने शिक्षकों की समस्याएं उठाई। इन में पुरानी पेंशन बहाली , सेवा सुरक्षा बहाली की बात प्रमुख रूप से उठाई गई। जिला मंत्री विपिन कुमार में पीड़ित शिक्षकों की समस्याएं बताईं जिनमें वेतन भुगतान न होने के साथ ही शिवनारायण इंटर कॉलेज के शिक्षकों की कई समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाया गया। धरना प्रदर्शन में प्रदेशीय नेता शिवकुमार गुप्ता, रमेश चंद्र मिश्रा, विपिन कुमार, प्रद्युम्न कश्यप, देवराज सिंह भदोरिया, अनिरुद्ध मिश्रा, जयकुमार गुप्ता, संजय वर्मा, प्रहलाद प्रसाद शामिल रहे।