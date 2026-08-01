Etawah Auraiya News: धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा
Etawah Auraiya News: इटावा। चार अगस्त को चेहल्लुम का पर्व व 26 अगस्त को ई-ए-मिलाद / बारावफात
Etawah Auraiya News: इटावा। चार अगस्त को चेहल्लुम का पर्व व 26 अगस्त को बारावफात का पर्व मनाया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 28 अगस्त को रक्षा बंधन का पर्व है। इन पर्वों को देखते हुए 31 अगस्त से 28 अगस्त तक जिले में निषेधाज्ञा रहेगी। इसमें पांच अथवा पांच से अधिक संख्या में किसी भी स्थान पर विधि विरूद्ध लोगों का एकत्रित होना अथवा चलना वर्जित रहेगा, कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, अथवा अन्य कोई तेज धार वाला शस्त्र , पटाखे, बम और अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जा सके को प्रतिबंधित किया जाता है।
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