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Etawah Auraiya News: खेलकूद प्रतियोगिता 5 व 8 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा में माध्यमिक विद्यालयों के लिए खेल-कूद प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। हैंडबॉल प्रतियोगिता 5 अगस्त को स्पोर्ट्स स्टेडियम में और टेबल टेनिस प्रतियोगिता 8 अगस्त को सनातन धर्म इंटर कॉलेज में होगी। विभिन्न विद्यालयों की टीमें भाग लेंगी।

Etawah Auraiya News: खेलकूद प्रतियोगिता 5 व 8 अगस्त को

Etawah Auraiya News: इटावा। माध्यमिक विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जिला क्रीड़ा सचिव हिमांशु यादव ने बताया है कि हैंडबॉल प्रतियोगिता 5 अगस्त को स्पोर्ट्स स्टेडियम में कराई जाएगी। इसी तरह टेबल टेनिस प्रतियोगिता 8 अगस्त को होगी जो सनातन धर्म इंटर कॉलेज में कराई जाएगी। विभिन्न विद्यालयों की टीम इन प्रतियोगिताओं में भागीदारी करने के लिए पहुंचेंगी।

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