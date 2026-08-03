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Etawah Auraiya News: आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का आरोप, कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा के महेवा क्षेत्र की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिचा तिवारी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए शिकायत की गई है। आजाद समाज पार्टी और अन्य संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की छानबीन और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Etawah Auraiya News: आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का आरोप, कार्रवाई की मांग

Etawah Auraiya News: इटावा। महेवा क्षेत्र की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं यूट्यूबर पर धर्म विशेष के खिलाफ वीडियो पोस्ट करने से लोगों में नाराजगी है। नाराज लोगों ने पुलिस को शिकायतीपत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आजाद समाज पार्टी, ऑल इंडिया उलेमा व मशाईख बोर्ड तथा इंसानी भाईचारा समिति के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से थाने में शिकायतीपत्र दिया। आरोप लगाया कि महेवा निवासी रिचा तिवारी ने इंस्टाग्राम पर धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पोस्ट डाली है। आजाद समाज पार्टी के कानपुर मंडल प्रभारी अभिषेक आजाद ने कहा कि किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री स्वीकार्य नहीं है।

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थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने बताया कि मामले की छानबीन करते कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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