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Etawah Auraiya News: हाईवे पर बाइक ने मारा कट, महिला सड़क पर गिरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: बकेवर के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक के कट मारने से दूसरी बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में बाइक पर बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हुई और उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना इटावा से गांव लौटते समय हुई, जब महिला पीछे बैठी थी।

Etawah Auraiya News: हाईवे पर बाइक ने मारा कट, महिला सड़क पर गिरी

Etawah Auraiya News: बकेवर। नेशनल हाइवे पर तेज रफ्तार बाइक के अचानक कट मारने से एक दूसरी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक पर पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। ग्राम नौंधना निवासी विमल कुमार ने बताया कि अपनी मां राजरानी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर इटावा से अपने गांव जा रहा था। पेट्रोल पम्प के सामने पहुंचा, तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित बाइक ने अचानक कट मार दिया। टक्कर लगते ही बाइक असंतुलित हो गई और फिसल गई। इस दौरान पीछे बैठी मां सड़क पर गिर पड़ीं।

गिरने से उनके सिर, मुंह, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं।

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