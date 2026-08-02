Etawah Auraiya News: स्कार्पियो अन्ना मवेशी में टकराई, मची अफरा तफरी
Etawah Auraiya News: इटावा के बाईसख्वाजा रोड पर एक स्कार्पियो अन्ना मवेशी से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में स्कार्पियो में सवार लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन अन्ना मवेशी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर आवारा पशुओं की बड़ी संख्या से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं।
Etawah Auraiya News: इटावा। शहर के कोतवाली क्षेत्र के बाईसख्वाजा रोड पर अन्ना मवेशी से टकराकर एक स्कार्पियो पलट गई। हादसे में स्कार्पियो सवार लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई। टक्कर से अन्ना मवेशी की मौत हो गई। शनिवार की देर रात 10 बजे स्कार्पियो बाइस ख्वाजा रोड से गुजर रही थी। तभी अचानक एक अन्ना मवेशी सड़क के बीच आ गया। चालक ने वाहन को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज टक्कर के बाद कार पशु के ऊपर चढ़ गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला।
राहत की बात यह रही कि चारों सवार सुरक्षित बच गए। घटना से सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। लोगों का आरोप है कि यदि प्रशासन समय रहते आवारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाता, तो इस तरह के हादसों से बचा जा सकता था।
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