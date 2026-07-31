Etawah Auraiya News: कोरियर फ्रेंचाइजी का झांसा देकर सवा लाख ठगे
Etawah Auraiya News: इटावा में एक युवक से कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर सवा लाख रुपए ठग लिए गए। हिमांशु यादव ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने साइबर सेल के माध्यम से छानबीन शुरू की है, जब पीड़ित ने इस विषय पर मदद नहीं मिलने की शिकायत की।
Etawah Auraiya News: इटावा। कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर एक युवक से सवा लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने मदद नहीं की तो पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विशाल नगर के रहने वाले हिमांशु यादव ने कोर्ट में एक शिकायतीपत्र दिया। आरोप लगाया कि इंटाग्राम पर कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देते हुए विज्ञापन निकाला गया था। उसने दिए गए नंबर पर संजीव प्रकाश से संपर्क किया और उससे सवाल लाख रुपए नगद व खाते में ले लिए। दिए गए पते पर नोयडा कार्यालय पहुंचा तो वहां कार्यालय नहीं था।
पुलिस की साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।
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