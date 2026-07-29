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Etawah Auraiya News: आने वाली पीढ़ी के लिए बाघ को बचाना जरूरी: अनिल पटेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा सफारी पार्क के निदेशक डा. अनिल कुमार पटेल ने बताया कि बाघों का संरक्षण जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी इन्हें अपने प्राकृतवास में देख सके। पूरे देश में 58 टाइगर रिजर्व हैं और उत्तर प्रदेश में चार। प्रत्येक सोमवार को सावन में सफारी पार्क खुला रहेगा।

Etawah Auraiya News: आने वाली पीढ़ी के लिए बाघ को बचाना जरूरी: अनिल पटेल

Etawah Auraiya News: इटावा। इटावा सफारी पार्क के निदेशक डा. अनिल कुमार पटेल ने बताया कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी बाघ को उसके प्राकृतवास में देख सकें, इसके लिए भी बाघ को बचाना बहुत जरूरी है। संरक्षण के अभाव में धीरे-धीरे उनकी संख्या यदि कम हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ियां उनको केवल फोटो और किताबों में ही देख पाएंगे। बाघ दिवस पर सफारी के मनन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होने बताया कि पूरे देश में 58 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें 3600 से अधिक बाघों की संख्या है जो पूरे विश्व की बाघों की संख्या का 70 प्रतिशत से अधिक है। उत्तर प्रदेश में चार टाइगर रिजर्व है। जहां 200 से अधिक बाघ अपने प्राकृतवास में पाये जाते है। प्रकृति के संरक्षण के लिए बाघों का संरक्षण बहुत जरूरी है। इस अवसर पर सफारी पार्क के बायोलॉजिस्ट बीएन सिंह अपने विचार व्यक्त किए। सफारी पार्क के सलाहकार डा. सीएन भुवा विशेष रुप से मौजूद रहे।

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सफारी की विशेष पहल

सफारी की विशेष पहल अनुभूति कार्यक्रम के दो वर्ष पूर्ण होने पर निदेशक ने बताया कि क दो वर्ष में 71 परिषदीय विद्यालयों के 4000 से अधिक छात्र-छात्राओं द्वारा निशुल्क सफारी भ्रमण किया जा चुका है। इस मौके पर लाला नानक चंद्र ट्रस्ट पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालय के छात्रों को सफारी का भ्रमण कराया गया।

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श्रावण मास की धार्मिक महत्व

30 जुलाई से पवित्र श्रावण मास की शुरूआत हो रही है जिसमें हजारों श्रद्धालु सफारी के आस पास के मंदिरों में दर्शन, पूजा अर्चना करने आते है। इसे देखते हुए सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को सफारी पार्क पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। वैसे आम दिनों में सोमवार काे सफारी पार्क पर्यटकों के लिए बंद रहता है।

योग स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप

इटावा सफारी पार्क में 7 से 9 अगस्त तक 10वीं स्टेट योग स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उत्तर प्रदेश योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस चैम्पियनशिप में प्रदेश विभिन्न जनपदों से 300 से अधिक छात्र, छात्राएं शामिल होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इटावा सफारी पार्क में बाघों की संख्या कितनी है?
उत्तर प्रदेश में चार टाइगर रिजर्व है। जहां 200 से अधिक बाघ अपने प्राकृतवास में पाये जाते है।
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