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Etawah Auraiya News: पानी की जांच कराने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए बताया कि उनके समरसेबल और हैंडपंप के पानी में डीजल-पेट्रोल जैसी बदबू आ रही है। जल जीवन मिशन की अधूरी योजना के कारण उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों से जांच और गुणवत्ता परीक्षण की मांग की है ताकि स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

Etawah Auraiya News: पानी की जांच कराने की मांग

Etawah Auraiya News: ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ घरों के समरसेबल और हैंडपंप से निकलने वाले पानी में डीजल-पेट्रोल जैसी बदबू आने की समस्या बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जल जीवन मिशन की अधूरी पड़ी योजना के कारण उन्हें पर्याप्त पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से गांव में पहुंचकर मामले की जांच कराने और पानी के नमूने लेकर उसकी गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत अधूरे पड़े कार्य को जल्द पूरा कराकर पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति शुरू कराने की भी मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पानी में किसी प्रकार का प्रदूषण है तो इसकी वजह का पता लगाकर तत्काल समाधान किया जाना जरूरी है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

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